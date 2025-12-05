  • 24° C
Sonora

Cajeme se beneficiará en transporte, alcantarillado y educación

Ya está aprobado en el paquete presupuestal el reforzamiento de transporte, cambio de tuberías y presupuesto para educación superior

Dic. 05, 2025
Ayuntamiento de Cajeme
Para el ejercicio fiscal 2026 se contempla un subsidio al transporte público urbano por un monto de 950 millones de pesos, donde Cajeme y Navojoa serán beneficiados junto con otros tres municipios para mantener las tarifas accesibles en el servicio.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ya había anunciado que el ayuntamiento contará con un presupuesto aproximado de 600 millones de pesos por parte del Gobierno Estatal, para el ejercicio fiscal del 2026.

Dentro del paquete presupuestal del Estado para el próximo año, recién aprobado el jueves pasado, se destaca al municipio de Cajeme como uno de los beneficiados en el tema de transporte público urbano, para garantizar el acceso equitativo para atender el tema de movilidad cotidiana y su impacto directo en la economía de las familias, con un monto de 950 millones de pesos para su fortalecimiento.

Con el recurso mencionado, el gobierno del Estado le apuesta a mantener las tarifas accesibles para el servicio de transporte público urbano, beneficiando también a Navojoa, Hermosillo, Guaymas, y Nogales.

Por otra parte, Cajeme también resalta en el rubro de alcantarillado sanitario, al ser considerado para recibir una atención emergente, indicando que es necesario en calidad de urgente, el reemplazo de tuberías de drenaje que cumplieron su vida útil, presentando colapsos y taponamientos que provocan afloramientos de aguas negras que corren por las calles y representan un gran riesgo a la salud de la población.

Para esta tarea, se consideró una inversión total de 217.6 millones de pesos, que compartirá con el municipio de Empalme que también fue calificado de la misma manera que Cajeme.

Otra de las inversiones que se registrarán en beneficio de Cajeme, se verá reflejada para los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior el cual tendrá un presupuesto de 70 millones 419 mil 277 pesos. Mientras que la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora contará con 67 millones 450 mil 338 pesos. 

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

