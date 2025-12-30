  • 24° C
Sonora

Buscarán detonar Huatabampo en el 2026

El llamado "Diamante del Mayo" tiene mucho potencial, afirman empresarios y comerciantes

Dic. 30, 2025
Con trabajo, capacitación y acercamiento a las instituciones correctas, en el 2026 "vamos a pulir el llamado Diamante del Mayo" y encaminarlo hacia un mejor porvenir, afirmó el Consejo Empresarial del Mayo (Cemac), que agrupa a comercios y empresas de Huatabampo.

Elly Angelina Alcalá Valdez, presidenta de dicho organismo, señaló que en el 2025 se dieron pasos importantes en el enfoque estratégico, que es el turismo, la gastronomía y la producción de alimentos regionales, articulando cadenas de valor que generen más empleo y oportunidades. 

Resaltó que Huatabampo tiene mucho potencial y, además, este año demostró muchas señales de resiliencia, con una gran capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas.

"Por ejemplo, el comercio y los servicios, que  son motores clave que dependen directamente de la pesca y la agricultura, pilares productivos que sostienen el bienestar de miles de familias, enfrentaron problemas y obstáculos, pero salieron adelante", agregó. 

Alcalá Valdez dijo que el Cemac cree firmemente en la disciplina, la metodología y la innovación, como herramientas para elevar la competitividad local, por lo que invitó a sumarse a este organismo.

Anunció que, en el 2026, realizarán un programa de afiliación y capacitación continua, orientado a que cada negocio prospere, con  adopción de nuevas tendencias, uso inteligente de tecnologías, fortalecimiento de procesos, mejora de la productividad y creación de redes de colaboración. 

"Queremos que el empresario y la empresaria de Huatabampo se sientan acompañados, con respaldo real, sentido de pertenencia y confianza en un futuro compartido", añadió.

Asimismo, la presidenta del Cemac expresó su agradecimiento al sector empresarial, educativo y al Gobierno, por la confianza, atención y respaldo brindados durante este 2025. 

"Este acompañamiento fortalece el diálogo y la coordinación que nuestra región requiere para seguir avanzando. La unión hace la fuerza y multiplica los resultados", concluyó. 

"Brindamos por un 2026 de crecimiento y prosperidad para nuestro querido Huatabampo, que merece más, sin duda": Elly Alcalá

