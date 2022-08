Buscan solución a las inundaciones

El mandatario estatal, reiteró que, en colaboración con diferentes dependencias de Gobierno, tanto de la Entidad, como federales, están con la creación de un plan para la restauración de estas zonas afectadas y otorgar solución definitiva a estos conflictos.

"Emití la declaratoria de emergencia para Guaymas y Empalme, por terribles daños ocasionados este fin de semana por las lluvias. Esto nos permitirá hacer adecuaciones presupuestales para atender a las y los sonorenses afectados", expresó.

La Alcaldía de Guaymas expresó que el martes hicieron el levantamiento de escombros y brindaron alimentación a las familias afectadas.

En cuanto a los funcionarios municipales de Empalme, realizaron un recorrido por las colonias inundadas y las familias de la localidad llamada "Pesqueira" fue una de las perjudicadas, ya que quedaron sin ningún bien material y solicitaron reubicación.

En cuanto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), buscará crear una barda de contención en la Presa Punta de Agua, la cual se desbordó e inundó a las colonias de Empalme, para de esa manera aumentar la capacidad de metros cúbicos y evitar futuras tragedias.

Entre los trabajos de rescate ya implementados, comenzaron con unas jornadas médicas en ambas localidades, donde han atendido a un promedio de 800 familias diarias, así mismo, han colaborado con la limpieza de los hogares para su posterior fumigación.

En cuanto a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), también se sumaron a estas acciones con la creación de una cuartilla de apoyo, quienes colaboraron en la limpieza de las calles y avenidas de las dos áreas afectadas.

Durazo Montaño, reiteró que buscará a la Titular de Protección Civil a nivel federal, para conseguir recursos que puedan sustentar las obras de solución a estas problemáticas, que aseguró, llevan décadas sin ser atendidos.

"El dinero va a salir de donde sea y si es necesario un crédito de corto plazo que iremos pagando, no me preocupa solicitarlo para resolver un problema de estos, y en este momento no tenemos ningún monto, porque apenas se está diseñando la solución", dijo.