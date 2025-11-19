Buscan eficiencia en gestión hídrica

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Noroeste, llevó a cabo encuentros con usuarios de riego y productores del Valle del Mayo sobre el proceso de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

En una reunión en el Ejido Huatabampo, Rodolfo Castro Valdez, titular de la dependencia, destacó la importancia de fortalecer la comunicación y construir soluciones colaborativas que permitan enfrentar con mejores resultados los retos en materia hídrica.

Al presentar los alcances del Decreto de Facilidades Administrativas, explicó que esta herramienta busca simplificar trámites, facilitar la regularización de títulos de concesión y acercar los servicios de Conagua a los usuarios, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y corresponsable del recurso agua.

El funcionario celebró este diálogo directo entre los asistentes y el equipo técnico de la dependencia, generando un espacio para compartir inquietudes, propuestas y experiencias sobre los desafíos actuales en el uso y manejo del agua.

Castro Valdez reiteró su disposición de mantener canales abiertos de comunicación con los actores del sector, impulsando su participación activa en la construcción de una legislación que garantice el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico.

"Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en conjunto con las comunidades agrícolas, promoviendo una gestión del agua que priorice la equidad, la sustentabilidad y el bienestar colectivo", subrayó.

"La transformación de la legislación hídrica requiere del diálogo permanente y la colaboración de todos los sectores"

Rodolfo Castro