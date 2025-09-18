Buscadoras por la Paz afirman que van más de cien desaparecidos en búsqueda

En tan solo dieciocho días que van de septiembre, las Buscadoras por la Paz, tienen registrado ciento quince personas denunciadas como desaparecidas, de las cuales solo cuatro son mujeres y el resto son hombres, y ya han iniciado los trabajos de búsqueda, destacando también que ya han encontrado restos humanos enterrados.

A diferencia de otros meses donde se mostraba un registro más alto de mujeres desaparecidas, este mes solo van cuatro, siendo una desaparición registrada en 2019 la más antigua.

Además, reportaron que el miércoles de esta semana acudieron a un llamado anónimo donde no se obtuvo el resultado positivo que esperaban; sin embargo, continuarán con la búsqueda.

"Queremos que la gente siga confiando en Buscadoras por La Paz Sonora no logramos encontrar nada, pero eso no nos desanima de norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste", expresó el colectivo.

También resaltaron que la semana pasada tuvieron búsqueda positiva al encontrar a cuatro personas que después de una intensa búsqueda regresarán a un lugar digno gracias a las llamadas recibidas.

Además, reiteraron que cualquier información es valiosa y se pueden comunicar al 662 343 4448 además que los datos que se proporcionen son de manera confidencial.