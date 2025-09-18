Preparan nueva manifestación sobre carretera Navojoa-Tesia

Vecinos de las comunidades de la Comisaría de Tesia se están organizando para realizar una nueva manifestación y posible bloqueo de la carretera Navojoa-Tesia, esto debido a las condiciones que presenta, la cual requiere una ampliación, pero también atender el incremento de baches que se han generado.

Durante los últimos años se ha pedido la ampliación y modernización de la carretera con concreto hidráulico en los 11.5 kilómetros de la rúa, donde se registran muchos accidentes debido a que es muy angosta y no cumple con las medidas que exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sixto Calixto Félix, líder indígena de la comunidad, explico que semanas atrás, se realizó el bloqueo de la carretera, en el que en su momento se tuvo respuesta con el mantenimiento de 150 metros de la carretera en la comunidad de Tesia, pero lo cual, resulta insuficiente.

Sin embargo, recordó que lo que se está solicitando es la ampliación, al considerar que con las lluvias que se han registrado mucho deterioro y representa un peligro de que se registren accidentes viales.

"Efectivamente, se está solicitando una nueva manifestación, ya que quince días atrás hubo un incidente entre autobuses que casi termina en tragedia, lo que hace más evidente la necesidad de hacer algo", consideró.

La carretera Navojoa-Tesia, es año con año la responsable de por lo menos seis accidentes por semana y hasta cuatro fallecimientos en un solo mes.