Familias huatabampenses dejan albergues

Autoridades de Protección Civil de Huatabampo informaron que las familias de la comunidad de Bacapaco, que permanecían en albergues, ya regresaron a sus hogares.

Manuel Antonio Yocupicio Yin, titular de PC, informó que poco a poco la situación mejora en ese poblado, que fue uno de los más afectados por las lluvias de más de 150 milímetros de la tormenta tropical "Lorena", hace dos semanas.

Indicó que la mayoría de las personas evacuadas estaban en el albergue de la Escuela Técnica número 50, mientras que el resto fue trasladado al albergue comunitario de El Etchoropo.

Señaló que el retorno a sus casas fue autorizado en base a valoraciones y dictámenes técnicos, que permitieron verificar que las viviendas se encontraban en condiciones seguras para su reocupación.

Yocupicio Yin informó que, durante la contingencia, se optó por cortar el suministro de energía eléctrica para evitar accidentes por cables expuestos y mufas dañadas.

"Esperamos que se hiciera una revisión completa por parte de la Comisión Federal de Electricidad, para después restablecerse el servicio en la comunidad", agregó.

Asimismo, el director de Protección Civil hizo mención de que las mayores afectaciones no fueron directamente de la lluvia local, sino de las descargas de agua provenientes de Navojoa y Álamos, a través de arroyos y canales.

Indicó que, además de Bacapaco, otras comunidades como Yavaritos, El Etchoropo y Riito también registraron fuertes daños, sobre todo en viviendas de adobe y cartón.

Finalmente, Manuel Yocupicio informó que el Ayuntamiento de Huatabampo, en coordinación con el Gobierno del Estado, está realizando censos para cuantificar los daños estructurales en casas, además de que se hacen gestiones para obtener los apoyos para rehabilitación.