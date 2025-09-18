Empalme se alista para ser epicentro del Simulacro Nacional 2025

Empalme, Sonora, se encuentra en la recta final de los preparativos para ser el epicentro estatal del Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre. La elección de la hipótesis no es casual: se simulará el impacto del huracán "Jimena", un fenómeno meteorológico de categoría 3, reviviendo la memoria de un evento que ya marcó a la comunidad.

Bajo la coordinación de Martín Moreno Egurrola, titular de Protección Civil municipal, se ha trabajado intensamente en la logística de este macroejercicio. El funcionario destacó el respaldo total del alcalde Luis Fuentes Aguilar y la colaboración de todas las dependencias involucradas para que todo esté listo. El objetivo va más allá de un simple ensayo; se busca fortalecer la cultura de la prevención en una región vulnerable a estos fenómenos.

A diferencia de los sismos, los huracanes no llegan sin avisar. Moreno Egurrola recalcó la importancia de entender su proceso de formación y desplazamiento, lo que permite activar protocolos con anticipación. El simulacro replicará este monitoreo progresivo, utilizando el Sistema de Alerta Temprana (SIAT) y todas sus fases de alerta, desde la azul hasta la roja, para ejecutar las acciones adecuadas en cada momento.

El punto neurálgico de las actividades será la colonia 29 de Septiembre, donde a las 11:00 de la mañana dará inicio el ejercicio con la participación activa de la ciudadanía. El operativo será transmitido a nivel nacional, mostrando las medidas que se ejecutan antes, durante y después de la emergencia, incluyendo la instalación de un centro de mando para una respuesta coordinada y realista.

Este simulacro también tiene un profundo significado histórico, conmemora a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, tragedias que coincidieron en la fecha del 19 de septiembre. Así, el ejercicio no solo prepara para el futuro, sino que también rinde homenaje al pasado, recordándonos la importancia de estar siempre preparados.