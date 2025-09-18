Clima en Sonora hoy 18 de septiembre: Se mantendrá un ambiente caluroso

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora, basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos.

De acuerdo a la información de Protección Civil, el monzón mexicano, en combinación con una vaguada el altura y divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noreste, este y sur en horario vespertino.

PANORAMA

A su vez, se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días, al momento mantiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

Finalmente, el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmosfera, mantendrá un ambiente caluroso sobre el noroeste del estado, con temperaturas que oscilarán entre los 40 a 45°C.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 85%, se espera un valor máximo de 38°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

En el caso de Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 37°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 50% de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 80%, se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

La ciudad de Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 90%, se espera para hoy un valor máximo de 38°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 18°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 30°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 50% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 50% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 75%, se espera un valor máximo de 31°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 60% de probabilidad de precipitación.