Llaman navojoenses a reforzar el combate al dengue

A reforzar las campañas de fumigación ante el notorio incremento de moscos que se ha detectado en algunas colonias de Navojoa, pidieron vecinos de los sectores oriente y poniente, al considerar que con el paso de las lluvias, puede haber un mayor riesgo de dengue.

Rogelio Ruiz, quien reside en la colonia 16 de junio, al oriente de la ciudad, describió que la presencia de moscos ha aumentado considerablemente desde las pasadas lluvias, debido a que ha crecido la maleza en predios abandonados, e incluso parques recreativos, lo que representa peligro.

"Hay más moscos desde los últimos días, pero no hemos visto fumigaciones constantes, hay temor por la presencia de dengue, porque en otros años aquí se han tenido muchos casos", explicó.

Navojoa presenta este 2025, un total de tres casos confirmados por dengue, sin embargo, ninguno de ellos ha registrado consecuencias fatales.

Por su parte, familias que viven en la colonia Constitución, en el sector poniente de Navojoa, resaltaron el llamado a dar atención al parque "Los Hoyones", el cual se encuentra lleno de maleza y representa un foco de riesgo para muchos niños que salen a jugar cerca.

Consideraron que de igual manera, el tema de las fumigaciones no ha sido constante, por lo que el temor prevalece.

"Son muchos sectores donde abunda la maleza y hay criaderos de moscos, principalmente en zonas que no son habitadas, pero nos afectan a todos", consideraron.

Ante ello, reiteraron el llamado a las autoridades sanitarias a evitar que este tema represente un riesgo de salud, en plena temporada de dengue.