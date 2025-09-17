¡Navojoa estará de fiesta! Se anuncia el Festival Cultural 2025

Navojoa albergará del 3 al 5 de octubre el Festival Cultural Navojoa 2025, un evento para promover el arte y la tradición cultural característica del municipio, lo que será el inicio de un programa que busca convertir en una tradición anual.

Para ello, se dieron a conocer los pormenores del programa que se llevará a cabo y el cual tendrá el lema "La Historia que nos une", promovido por el Ayuntamiento Municipal pero con el respaldo de instituciones académicas, organismos empresariales, comerciales, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), y el Seminario de Cultura Mexicana Capítulo Navojoa.

Fue el regidor Federico Llamas Arechiga, como parte del comité organizador, quien destacó que no solo busca promover la cultura, sino convertirse en un reflejo de las tradiciones y la identidad de Navojoa, además de llegar a ser un precedente en Sonora por la promoción turística y económica que se busca.

"Con exposiciones gastronómicas, arte, tradición cultural y conciertos musicales de artistas regionales y nacionales buscamos convertir este evento en una tradición", resaltó.

Entre las sedes que se tendrán, será la Plaza 5 de Mayo como escenario central, además de la escuela Álvaro Obregón y el Sagrado Corazón de Jesús, con eventos que se desarrollarán en horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Para un mayor enfoque artístico, se tendrán presentación de cantantes como Irlanda Valenzuela, Benjamín, el grupo Nunca Jamás, Isaac Montijo, la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, el pianista Alan Eduardo Mendívil, ballets regionales del ITSON y Unison, entre otros más.

En presencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y su titular Pablo Díaz Ávila, así como el director del Museo Regional "Álvaro Obregón", Víctor Hugo Barreras, resaltaron que este evento busca consolidarse a la altura del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, con proyección turística y cultural.