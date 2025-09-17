  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Agua e infraestructura son los temas pendientes en Hermosillo

De acuerdo al alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, el municipio seguirá colaborando con el Gobierno Estatal y Federal

Sep. 17, 2025
"Nosotros como ayuntamiento vamos a tener la disposición para seguir trabajando de la mano con el gobierno estatal y federal para impulsar los proyectos que sean necesarios para Hermosillo y las localidades que conforman el municipio", expresó el alcalde Astiazarán Gutiérrez.
"Nosotros como ayuntamiento vamos a tener la disposición para seguir trabajando de la mano con el gobierno estatal y federal para impulsar los proyectos que sean necesarios para Hermosillo y las localidades que conforman el municipio", expresó el alcalde Astiazarán Gutiérrez.

Son dos principales temas los que aqueja a la ciudad de Hermosillo, el agua es el principal reto que se enfrenta, pero se está trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado, y el otro es la falta de infraestructura en la ciudad, informó el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien está próximo a emitir su primer informe de actividades de la actual administración.

Respecto al tema de seguridad, dijo que se encuentran trabajando de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, pero sobre todo ocupados, por lo que le corresponde a la parte municipal con varios programas y equipamiento en materia de seguridad, a lo cual continuarán brindando seguimiento.

"Nosotros como Ayuntamiento vamos a tener la disposición para seguir trabajando de la mano con el Gobierno Estatal y Federal para impulsar los proyectos que sean necesarios para Hermosillo y las localidades que conforman el municipio", expresó el alcalde Astiazarán Gutiérrez.

Sobre el próximo informe de actividades que brindará a la ciudadanía, dijo que como alcalde tiene un mensaje especial para los hermosillenses y dijo que hasta el momento se siente reforzado por la ciudadanía y la gente que le brindó la oportunidad de apoyarlo no solo para ser un gobierno, sino para brindar los resultados que se tienen hasta el día de hoy.

"También debo decir que soy el primero en reconocer que nos falta mucho y creo que es importante exigirnos que nos hace falta más como Gobierno Municipal y sobre todo entender que tratándose de gobierno sin colores ni partido son los ciudadanos los que les va bien", resaltó el alcalde de Hermosillo.

Por último, informó que seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno Estatal y Federal para dar resultados con el compromiso que tiene con los hermosillenses, recordando que el próximo viernes 19 será su Cuarto Informe de actividades como alcalde de Hermosillo, tomando en cuenta que también estuvo en este cargo en la administración pasada.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
IEE Sonora invita a jóvenes del sur del Estado a participar en debate
Sonora

IEE Sonora invita a jóvenes del sur del Estado a participar en debate

Septiembre 17, 2025

Aunque se trata de siete distintas instituciones las que podrán participar en esta convocatoria, solo se tomarán en cuenta algunos

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 17 de septiembre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 17 de septiembre

Septiembre 17, 2025

La sequía en el sur de Sonora mantiene en niveles críticos a las presas, que en conjunto apenas concentran el 26.6% de su capacidad

Conoce los cinco municipios de Sonora que buscan convertirse en Pueblos Mágicos
Sonora

Conoce los cinco municipios de Sonora que buscan convertirse en Pueblos Mágicos

Septiembre 17, 2025

Actualmente, el territorio sonorense cuenta con cuatro localidades con este nombramiento: Álamos, Magdalena de Kino, Ures y San Carlos, Nuevo Guaymas