Agua e infraestructura son los temas pendientes en Hermosillo

Son dos principales temas los que aqueja a la ciudad de Hermosillo, el agua es el principal reto que se enfrenta, pero se está trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado, y el otro es la falta de infraestructura en la ciudad, informó el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien está próximo a emitir su primer informe de actividades de la actual administración.

Respecto al tema de seguridad, dijo que se encuentran trabajando de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, pero sobre todo ocupados, por lo que le corresponde a la parte municipal con varios programas y equipamiento en materia de seguridad, a lo cual continuarán brindando seguimiento.

"Nosotros como Ayuntamiento vamos a tener la disposición para seguir trabajando de la mano con el Gobierno Estatal y Federal para impulsar los proyectos que sean necesarios para Hermosillo y las localidades que conforman el municipio", expresó el alcalde Astiazarán Gutiérrez.

Sobre el próximo informe de actividades que brindará a la ciudadanía, dijo que como alcalde tiene un mensaje especial para los hermosillenses y dijo que hasta el momento se siente reforzado por la ciudadanía y la gente que le brindó la oportunidad de apoyarlo no solo para ser un gobierno, sino para brindar los resultados que se tienen hasta el día de hoy.

"También debo decir que soy el primero en reconocer que nos falta mucho y creo que es importante exigirnos que nos hace falta más como Gobierno Municipal y sobre todo entender que tratándose de gobierno sin colores ni partido son los ciudadanos los que les va bien", resaltó el alcalde de Hermosillo.

Por último, informó que seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno Estatal y Federal para dar resultados con el compromiso que tiene con los hermosillenses, recordando que el próximo viernes 19 será su Cuarto Informe de actividades como alcalde de Hermosillo, tomando en cuenta que también estuvo en este cargo en la administración pasada.