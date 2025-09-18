Vecinos del Recodo con viviendas dañadas, pero sin apoyos

Algunas viviendas situadas en las comunidades rurales de Navojoa siguen con deterioro y daños a causa de las lluvias que se registraron a principios de mes, con techos afectados y paredes que presentan debilidad, sin embargo, no en todos los casos han sido evaluadas, ni recibido algún tipo de apoyo.

Antonio Yocupicio, quien vive en la comunidad del Recodo, explicó que su vivienda resintió los daños con las pasadas lluvias, al haberse caído una parte del techo y las paredes se humedecieron, considerándolo un peligro para los seis integrantes que viven en su hogar.

"Nos fue mal con las lluvias, pero no hemos recibido apoyos, no nos han visitado por acá y si hay necesidad, por ejemplo, hay otros vecinos que se les cayó una pared con las lluvias y así están viviendo", precisó.

Indicó que al igual que él, hay muchas familias en condición de pobreza que radican en la comunidad y que necesitan apoyos en vivienda, ya que muchas casas están construidas de adobe, por lo que resultaron severamente dañadas por la humedad.

"Vemos que en Etchojoa, Huatabampo llevan apoyos y se está atendiendo los problemas, pero aquí en la comunidad no han venido, si necesitamos ayuda porque si viene otro huracán, algunas casas puede que no resistan", enfatizó.

Ante el temor que persiste, reiteró el llamado a las autoridades municipales para revisar las viviendas vulnerables en la comunidad del Recodo, llevar apoyos a las familias que lo necesitan y evitar una tragedia.

"Aquí en la comunidad vivimos algunas familias, pero hay miedo de que las casitas se vayan a caer, son viejas y ya se debilitaron por la humedad, por lo que pedimos que nos ayuden", concluyó.