Acusan despido injustificado en el IICA

Son ocho personas las que han sido despedidas de manera injustificada del Instituto Interamericano de Cooperación de Agricultura (IICA), el cual está ligado con el Registro Agrario Nacional (RAN), informó Juan de Dios Cano, uno de los afectados con esta toma de decisión.

Detalló que desde el viernes 12 de septiembre, sin previo aviso, fueron notificados de que serían dados de baja, dejándolos a la deriva en el tema laboral, pues hasta el momento no han sido contactados por el Instituto.

"Después de que nos dijeron que ya no trabajaríamos más; a los 20 minutos nos enviaron la renuncia para que firmáramos y mandarla por escrito, para empezar a hacer el trámite por escrito para solicitar el finiquito", explicó Juan de Dios Cano.

También resaltó que esta situación no solo afecta a quienes fueron despedidos, sino también a los usuarios, quienes están en espera de ser atendidos para llevara a cabo trámites; la mayoría de ellos forman parte de comunidades indígenas.

Juan de Dios Cano señaló que seguirán en pie de lucha para hacer valer sus derechos laborales y en espera de que el IICA los contacte, a fin de dar la debida atención luego de que tampoco se les hizo un ofrecimiento para ser reubicados.