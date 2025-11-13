Buen Fin 2025: Sonora ofrece 100% de descuento en recargos de impuestos; conoce la fecha límite

Como parte de las acciones económicas por El Buen Fin 2025, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, puso en marcha la campaña "El tiempo corre, ahorita es cuando. Dile adiós a los recargos", ofreciendo descuentos del 100% en recargos de impuestos y derechos estatales.

El subsecretario de Ingresos, Jorge Iván de la Rosa, explicó que esta iniciativa comenzó el 1 de noviembre y se mantendrá vigente durante todo el mes, para concluir el 31 de diciembre, con el objetivo de apoyar a los contribuyentes para que se pongan al día sin el peso adicional de los recargos acumulados.

Te recomendamos leer: Cinépolis y Cinemex se preparan con grandes promociones para el Buen Fin 2025

IMPUESTOS Y DERECHOS QUE APLICAN AL BENEFICIO

Entre los adeudos que pueden regularizarse se incluyen pagos por revalidación de placas, licencias de alcoholes, impuesto sobre nómina, concesiones de transporte público y otros derechos estatales.

El beneficio aplica tanto para personas físicas como morales, por lo que empresarios y ciudadanos pueden aprovechar este mes para saldar pendientes y contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas.

?El tiempo corre...

¡Ahorita es cuando!, dile adiós a los recargos.



Dile adiós a los recargos y aprovecha el 100% de descuento en impuestos y derechos estatales.#TierraDeOportunidades pic.twitter.com/TCEC2bO7Wi — Secretaría de Hacienda (@hacienda_sonora) November 1, 2025

PAGOS SENCILLOS Y OPCIONES CON MESES SIN INTERESES

Los contribuyentes pueden realizar sus pagos mediante diferentes canales:

En el portal oficial hacienda.sonora.gob.mx

En bancos y comercios participantes

O directamente en cualquiera de las 27 agencias y subagencias fiscales distribuidas en todo el estado.

Además, para facilitar el proceso, se ofrece la posibilidad de pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, lo que brinda mayor flexibilidad financiera y permite aprovechar los beneficios de la campaña sin afectar la economía familiar.

ATENCIÓN Y ASESORÍA PERSONALIZADA

Para resolver dudas o recibir orientación sobre los trámites disponibles, los ciudadanos pueden comunicarse con la Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente llamando al 800 312 7011 o enviando un mensaje por WhatsApp al 662 316 9734, donde se brinda atención personalizada.

CAMPAÑA QUE IMPULSA LA ECONOMÍA SONORENSE

El subsecretario de la Rosa destacó que esta es una campaña única en el año, pensada para estimular la regularización fiscal y, al mismo tiempo, fortalecer la economía local.

Subrayó que regularizarse no solo evita futuros recargos, sino que beneficia directamente a las familias y empresas que buscan estabilidad financiera antes del cierre del año.