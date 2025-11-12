Clausura del Mercado de Navojoa deja preocupación e incertidumbre

Como un impacto económico severo en plena temporada de crisis, así definieron locatarios del Mercado Municipal de Navojoa la clausura realizada por Protección Civil, que los mantendrá por tiempo indefinido sin poder laboral de manera permanente.

Fue el locatario, Francisco Gaxiola, quien precisó que muchas familias dependen del comercio que se vive en el Mercado, representando el ingreso diario para ir subsistiendo, el cual ahora se verá limitado ante las nuevas medidas aplicadas.

"Somos muchas familias que vivimos del Mercado, por muchos meses venimos resintiendo la falta de trabajo, si trabajando la vemos difícil, ahora sin trabajar", lamentó.

Dijo que la noticia, tanto a él, como a otros locatarios, los tomó por sorpresa, pero confían en que pronto puedan alcanzar una solución para lograr reactivarse,

"En lo particular, consideró que no hay riesgos graves de inseguridad al interior del Mercado, si áreas de oportunidad mínimas, ahora solo queda esperar que se solucione", argumentó.

Por su parte, Salvador Montaño, también locatario, describió que es una medida que llega en un momento complicado, debido a que las familias que trabajan en el Mercado viven de las ventas, por lo que queda en la incertidumbre de dónde obtendrán ingresos estos días.

"Se presenta en una fecha buena, donde se empieza a mover los aguinaldos, los guardaditos y nos llega a beneficiar, no sabemos hasta cuándo abran, solo nos queda esperar", concluyó.

Para muchos comerciantes que diariamente trabajan al interior del Mercado, la decisión podría traer un impacto grave, limitando la recuperación que solían tener en cada cierre de año.