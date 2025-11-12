SSP activa operativo Buen Fin a nivel estatal

Para los días en que se lleve a cabo el programa del Buen Fin, la prioridad de la Policía Estatal de Seguridad Pública será cuidar a quienes acudan a realizar sus compras, con operativos vía tierra y con rondines a bordo de unidades, además el C5 activará centros de comando en algunas plazas, y esta será una estrategia a nivel estatal, informó José Guadalupe Martínez Lavariega, comisario de la Policía Estatal en Sonora.

Serán los días del 13 al 17 de noviembre cuando de manera oficial inicie el programa federal del Buen Fin, donde se activará una estrategia que involucrará a las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno en cada uno de los municipios del Estado.

"Habrá presencia de la Policial Estatal en todo Sonora, tenemos más de veinte bases operativas en los principales municipios y se llevará a cabo un operativo en conjunto con las corporaciones municipales y federales, específicamente en el periodo de Buen Fin", explicó Martínez Lavariega.

También detalló que cada municipio contará con una cantidad distinta de elementos debido a que esto dependen del número de habitantes registrados, por lo cual en el caso de Hermosillo habrá más presencia por contar con un censo mayor de ciudadanos.

En el caso de Hermosillo, dijo que el operativo será en la zona centro de la ciudad y en las principales plazas, y que incluso el C5 activará centros de comando en algunas en lagunas plazas donde se registrará y llevarán a cabo vigilancia con la tecnología que maneja, además en el caso de la policía estatal, dijo que procederán al uso de drones y un helicóptero para vuelos sobre la ciudad en general con atención especial en las zonas comerciales.