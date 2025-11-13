Clima en Sonora hoy, 13 de noviembre: Nuevo frente frío azotará el sábado, con posibles lluvias y nevadas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con el análisis meteorológico realizado con información del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del país y provocará cambios importantes en las condiciones del clima en Sonora durante los próximos días.
Este jueves, la corriente en chorro subtropical generará cielos parcialmente nublados sobre el noroeste, norte y noreste del estado, sin probabilidad de lluvias. Se espera un ambiente cálido a caluroso por la tarde, mientras que en las regiones montañosas las temperaturas descenderán de forma considerable durante la madrugada y la noche, manteniendo un ambiente muy frío.
Sin embargo, para el sábado se prevé el ingreso del nuevo frente frío al noroeste de México, el cual, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, descenso marcado de temperatura y posibilidad de lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de descargas eléctricas en distintas regiones del estado.
Las autoridades no descartan la caída de nieve o aguanieve en la zona serrana, principalmente durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvia. Mínima de 18°C y máxima de 33°C, con humedad del 60%. Vientos de hasta 40 km/h.
- Ciudad Obregón: Cielos despejados, 0% de probabilidad de precipitación. Mínima de 17°C y máxima de 34°C.
- Nogales: Cielos parcialmente nublados, sin lluvia. Mínima de 9°C y máxima de 26°C, con rachas de viento de hasta 40 km/h.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 15°C y máxima de 32°C, humedad del 55%. Cielos parcialmente nublados y vientos con rachas de hasta 50 km/h.
- Navojoa: Cielos despejados, sin precipitación. Mínima de 16°C y máxima de 35°C.
- Agua Prieta: Cielos parcialmente nublados, mínima de 8°C y máxima de 28°C, con vientos de hasta 40 km/h.
- Guaymas: Cielos despejados y ambiente húmedo. Mínima de 17°C y máxima de 29°C, humedad del 90%.