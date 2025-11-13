Clima en Sonora hoy, 13 de noviembre: Nuevo frente frío azotará el sábado, con posibles lluvias y nevadas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con el análisis meteorológico realizado con información del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del país y provocará cambios importantes en las condiciones del clima en Sonora durante los próximos días.

Este jueves, la corriente en chorro subtropical generará cielos parcialmente nublados sobre el noroeste, norte y noreste del estado, sin probabilidad de lluvias. Se espera un ambiente cálido a caluroso por la tarde, mientras que en las regiones montañosas las temperaturas descenderán de forma considerable durante la madrugada y la noche, manteniendo un ambiente muy frío.

Sin embargo, para el sábado se prevé el ingreso del nuevo frente frío al noroeste de México, el cual, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, descenso marcado de temperatura y posibilidad de lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de descargas eléctricas en distintas regiones del estado.

Las autoridades no descartan la caída de nieve o aguanieve en la zona serrana, principalmente durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA