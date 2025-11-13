  • 24° C
Clima en Sonora hoy, 13 de noviembre: Nuevo frente frío azotará el sábado, con posibles lluvias y nevadas

Se prevé un marcado descenso de temperatura en zonas montañosas, con ambiente muy frío por la noche y madrugada

Nov. 13, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con el análisis meteorológico realizado con información del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del país y provocará cambios importantes en las condiciones del clima en Sonora durante los próximos días.

Este jueves, la corriente en chorro subtropical generará cielos parcialmente nublados sobre el noroeste, norte y noreste del estado, sin probabilidad de lluvias. Se espera un ambiente cálido a caluroso por la tarde, mientras que en las regiones montañosas las temperaturas descenderán de forma considerable durante la madrugada y la noche, manteniendo un ambiente muy frío.

Sin embargo, para el sábado se prevé el ingreso del nuevo frente frío al noroeste de México, el cual, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, descenso marcado de temperatura y posibilidad de lluvias ligeras a moderadas, acompañadas de descargas eléctricas en distintas regiones del estado.

Las autoridades no descartan la caída de nieve o aguanieve en la zona serrana, principalmente durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvia. Mínima de 18°C y máxima de 33°C, con humedad del 60%. Vientos de hasta 40 km/h.
  • Ciudad Obregón: Cielos despejados, 0% de probabilidad de precipitación. Mínima de 17°C y máxima de 34°C.
  • Nogales: Cielos parcialmente nublados, sin lluvia. Mínima de 9°C y máxima de 26°C, con rachas de viento de hasta 40 km/h.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 15°C y máxima de 32°C, humedad del 55%. Cielos parcialmente nublados y vientos con rachas de hasta 50 km/h.
  • Navojoa: Cielos despejados, sin precipitación. Mínima de 16°C y máxima de 35°C.
  • Agua Prieta: Cielos parcialmente nublados, mínima de 8°C y máxima de 28°C, con vientos de hasta 40 km/h.
  • Guaymas: Cielos despejados y ambiente húmedo. Mínima de 17°C y máxima de 29°C, humedad del 90%.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


