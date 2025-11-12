Navojoa busca romper récord de ventas y participación en el Buen Fin

Este jueves arranca oficialmente el Buen Fin en Navojoa, en una edición en el que se busca romper récord en participación de empresas y derrama económica que se pueda generar, con la novedad de que se tendrá una duración esta vez de cinco días.

Sin embargo, ante lo que serán los días más baratos del año, la Profeco puso a disposición de la comunidad el número 8004688722 para denunciar cualquier situación donde no se cumplan con las promociones, se alteren los precios o se incumplan con los descuentos que se presentan al público, a fin de evitar resultar afectado.

Durante estas fechas, informaron que se ha llegado a presentar que algunos establecimientos aumenten el precio en sus productos o simulen descuentos, por lo que a nivel nacional, se contará con un módulo de atención para apoyar al consumidor.

Si bien, en Navojoa durante las pasadas ediciones no se han multado a establecimientos, es esencial el que se denuncie si se detecta.

Por otro lado, el consejero nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Federico Llamas Aréchiga, sugirió a las familias el priorizar el consumo que sea necesario, evitando el endeudamiento y que aprovechen positivamente las promociones.

"El objetivo del programa no es el que las familias se endeuden, sino que aprovechen promociones que se estarán aplicando, o productos a precios bajos; entre las novedades este año, será la inclusión del logo con el distintivo Hecho en México", anunció.

El arranque oficial del programa en Navojoa, será a las 8:00 de la mañana en la popular "Esquina de la Democracia", ubicada por las calles García Morales y Vicente Guerrero, en pleno centro de la ciudad.

Para esta edición, se contempla la participación de más de mil empresas y la posibilidad de una derrama económica de hasta 15 millones de pesos.