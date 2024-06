Beltrones: Se acabó el tiempo de elecciones, es tiempo de soluciones

Acabó el tiempo de elecciones y ahora es tiempo de ir por las soluciones, puntualizó el ahora senador sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera al recibir la constancia de manos de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, Verónica Sandoval Castañeda.

Junto a él estuvo el Senador Suplente Iván Jaimes Archundia y todo el equipo de colaboradores de su campaña.

Con la visión de que mantendrá una relación institucional con el Gobernador, Alfonso Durazo Montaño y sus colegas sonorenses en el senado, Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar, dejó en claro que trabajará en iniciativas que beneficien a las y los sonorenses.

"Será una relación institucional (con el gobernador Durazo y sus colegas senadores), nadie está negado a dialogar, a conversar, a acordar, sobre todo si le conviene a Sonora, será una relación institucional y que tampoco nadie se asuste de ello", puntualizó.

El ya senador por Sonora abordó el tema de las finanzas y la economía del país, que en la semana resintió dos impactos por el temor que sintieron los inversionistas internacionales ante la posibilidad de que el Gobierno tenga el poder sobre los principales órganos judiciales e instituciones independientes.

"También quisieran desaparecer el Instituto Nacional Electoral y algunos otros órganos autónomos, o tomar posesión del Poder Judicial así como ahora lo hicieron con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

"Esas tentaciones habrá de vencerlas, pongo un ejemplo, el Gobierno chocó con la realidad de los mercados y los mercados hicieron que reculara, cuando se habla de que la presidenta virtual habla de que se necesita un parlamento abierto antes de tomar una decisión de modificar la estructura de la gobernabilidad, de los equilibrios, pues invita a pensar que la próxima presidenta de este país está reflexionando".

"Yo confío que así se conserve y que no sea una simple exposición para encontrar la solución en el tiempo", refirió.

Agregó que se trató de una acción de un presidente que no se ha ido y de una intervención de una presidenta que no ha llegado.

LO QUE SE LOGRÓ EN CAMPAÑA

Beltrones Rivera indicó que las y los sonorenses necesitan ser escuchados y que una vez que ocurrió eso en su campaña, lo que sigue es buscar soluciones a los problemas planteados.

"Hay quienes piensan que ya saben todo lo que quieren los sonorenses y lo que necesitan es ser escuchados, en segundo lugar después de escucharlos hay que denunciar y tercero hay que buscar las soluciones", expuso.

Los temas de salud y seguridad requieren de mucha transparencia, dijo, ya que se deben implementar políticas públicas correctas para que la gente reciba sus medicinas y atención médica de calidad.

Agradeció a las y los sonorenses que le dieron su apoyo con el voto pero señaló, que apenas se rebasó un 50 por ciento de participación ciudadana, por lo que se necesita fortalecer la democracia en México y en Sonora en especial.

UN INTERCAMBIO DE IDEAS Y DISCUSIONES PARA MEJORAR

Beltrones Rivera anticipó que su función como Senador será con ideas y discusiones dentro de la pluralidad que implica la democracia.

"Todas las voces deben ser escuchadas obligadamente, pueden ser votadas o no pero escuchadas, entonces encuentro que debe haber intercambio (de) discursos, que en los mismos se encuentran contradicciones.

"Pero que nadie se asuste de las contradicciones y los debates entre quienes piensan distinto, para eso es el Congreso, para armonizarlo y no como lo quisiera un virrey o un emperador, en este caso tenemos un sistema democrático y un presidente y una presidenta en el futuro que debe reconocer que México es muy plural y que debemos mantener democráticamente nuestro derecho al diálogo", expuso.

VARIOS TEMAS EN LA AGENDA

Beltrones Rivera adelantó que hay muchos temas para desarrollar, como el conflicto de las vías del tren en Nogales, la situación del campo, la inseguridad, la salud pública y muchos más.

Consideró que los programas sociales deben mantenerse y fortalecerse pero lo ideal, es que sean manejados por órganos especiales y que no sean utilizados como programas electorales.

"Creo que hay muchas tentaciones alrededor del manejo de esos recursos que sí son necesarios para la población, sobre todo para los que más necesitan y que hay que conservar, pero hay que darles mucha claridad y sobre todo contundencia en su uso y no permitir la manipulación", dijo.

"Vamos a plantear las cosas como lo dijimos en campaña, queremos transparencia, que no haya opacidad en el uso de los recursos públicos".

"Que se busquen medicinas para todos aquellos que no les reciben de manera oportuna ni gratuita o los servicios médicos, todo ello pueden ser políticas públicas que estoy seguro que nosotros vamos a defender en la cuantía, que no sé si sea menor, mediana, o mayor pero siempre presentes en la propuesta y en la búsqueda de soluciones", aseguró.

LA VISIÓN QUE TIENE DE CLAUDIA SHEINBAUM

Sobre el papel que espera de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, reconoció que llegó con un buen porcentaje de votos a su favor.

"Llega con una gran mayoría pero con una mayor responsabilidad, aquí ya no puede echarle la culpa a nadie de que no hay soluciones para los problemas o que los problemas siguen existiendo y son otros los culpables de que subsistan".

"Ya son muchos años de permanecer con ellos y algunos agravados, se agravó el tema de la salud, se agravó el tema de la falta de medicinas, se agravó el tema de la inseguridad", indicó.

"Ahora le toca dar resultados, creo que eso es lo importante del mandato que tiene la próxima Presidenta de la República.

"Se ve que ya está actuando porque algunas de las decisiones todavía del Presidente que no termina de irse, corregidas por la Presidenta que no acaba de llegar, hace ver que ahí no hay coincidencias mayores.

"En esta mini crisis que ahora se vivió de la economía, con unas declaraciones imprudentes por parte de algún dirigente morenista y que afectó a todos los mexicanos, tuvo que actuar más la Presidenta virtual que el Presidente de la República, eso habla de algunas diferencias, vamos a ver cómo se comportan en los próximos meses de aquí a octubre", puntualizó.