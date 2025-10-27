Bajan decomisos de motos en Navojoa; ha cambiado la cultura ciudadana

Los decomisos de motocicletas por incumplir la Ley de Tránsito en Navojoa, han venido a la baja, como ejemplo, meses atrás se llegaban a detener hasta 40 motocicletas semanalmente por ir conducidas a exceso de velocidad o por qué el conductor no portaba el caso protector, pero en la actualidad las detenciones han bajado a diez.

Así lo señaló el comisario de Seguridad Pública en Navojoa, Lázaro Parra Portillo, quien consideró que los operativos implementados han surtido efecto en el municipio, no obstante, reconoció que los menores de edad conduciendo, siguen siendo un problema.

Señaló que entre el 50 y el 70 por ciento de los accidentes de motos que se registran, se cuenta con un menor de edad que está involucrado, por ello es que la indicación a los elementos de Tránsito Municipal, es el vigilar las unidades si son portadas por menores de edad y actuar en consecuencia.

"En ese tema necesitamos mucho el apoyo de los padres de familia, la supervisión para evitar que circulen menores en motos, los estamos exponiendo a un accidente grave", enfatizó.

El jefe de Seguridad Pública en Navojoa recordó que se mantienen los operativos regionales en el tema de las motocicletas, con lo que se ha logrado un cambio en la cultura de los ciudadanos, quienes ya priorizan el utilizar el casco protector y tener su licencia vigente.

Para el mes próximo, reveló que se va a exigir la licencia a todos los que conduzcan una motocicleta en Navojoa, con la idea de que cumplan con los requerimientos que marca la Ley, a quienes no la porten, serán acreedores a una sanción.

En cuanto al tema de las placas en las motos, indicó que de momento no será prioridad, al haber detectado que muchos adeudan cantidades que superan el valor de las motos y resulta imposible pagarlas, sin embargo, será un programa que más adelante también se realice.