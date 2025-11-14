Atiende Cruz Roja Bacobampo parto fortuito

La Delegación de Cruz Roja Bacobampo en Etchojoa colaboró en el milagro de la vida al atender un parto fortuito registrado la mañana de este viernes a las 5:30 horas, en el que, por fortuna, tanto madre como bebé están estables.

Fueron integrantes de Cruz Roja quienes informaron que la atención se llevó a cabo a una mujer de 20 años, originaria de la comunidad de Huirachaca, quien acudió para pedir ser trasladada al hospital más cercano, al confirmar que la labor de parto se encontraba avanzada.

Al ser revisada por los paramédicos, se intervino en el trabajo de parto, por lo que el nacimiento se presentó al interior de la Delegación.

Tras el nacimiento, Cruz Roja Bacobampo realizó el traslado al Hospital General de Zona #3 del IMSS, para recibir atención especializada, en el que se corroboró que la condición de salud es estable.

Este es el primer parto fortuito que atiende Cruz Roja Bacobampo este 2025; sin embargo, durante los últimos años han sido atenciones constantes, debido a la distancia de las comunidades con los hospitales, en el que muchas mujeres embarazadas no logran llegar a tiempo a los hospitales.