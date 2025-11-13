  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
Sonora

Arranca Buen Fin en Navojoa; prevén derrama económica de 15 millones

Se dio el arranque oficial del programa que arriba a su décima quinta edición, habrá seguridad para el consumidor

Nov. 13, 2025
En Navojoa se dio el arranque oficial del programa El Buen Fin, el cual arriba a su décima quinta edición y contempla una derrama económica que supere los 15 millones de pesos, en una coordinación entre la iniciativa privada y el gobierno.

Para esta edición, se dio a conocer que el objetivo es el apoyar la economía familiar, creando sinergia entre comercios y sociedad para lograr un bien común, en este caso, dejando una derrama económica importante en lo local.

Adrián Islas Velderrain, presidente de Canaco Servitur del Mayo, resaltó que se trata de un evento muy importante que por 15 años ha apoyado a la economía mexicana, sin embargo, en esta ocasión, se optó por agregar un día más, a fin de extender el beneficio.

imagen-cuerpo

"Hay que destacar la coordinación que se realiza entre la iniciativa privada y el gobierno con este programa, promoviendo un beneficio para el comercio y para el consumidor", agregó.

Por su parte, el presidente de la comisión de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Navojoa, Federico Llamas Arechiga, enfatizó la importancia del programa, en el que dijo, es de celebrarse la apertura a la fiesta comercial más grande de México.

Sin embargo, también pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas fatales del incidente ocurrido el pasado 1 de noviembre en Hermosillo, además de reconocer que a través de Protección Civil se está trabajando en la seguridad de los comercios, con el objetivo de que no se registre un incidente similar.

"El Buen Fin es un programa que cuenta con el respaldo de los tres niveles de gobierno, en lo nacional se esperan más de 200 mil millones de pesos; para esta edición celebramos el 15 aniversario y se distingue por contar con el distintivo Hecho en México", subrayó.

En cuanto al tema de la seguridad, fue el comisario Lázaro Parra Portillo, quien enfatizó que se mantendrá la vigilancia al exterior de los comercios, así mismo, agregó que se pondrá a disposición la policía preventiva para quienes requieran mover dinero desde los bancos a los comercios, o hacia sus casas.

"Tengan seguridad y cuenten con ese apoyo, en las compras, en los trayectos, si van a mover dinero de un banco a su domicilio, nosotros ponemos a disposición a la policía preventiva, para que no sean víctimas de robo a extorsión", mencionó.

De jueves hasta lunes, se mantendrá vigente el programa del Buen Fin en Navojoa.

Edgar Coronado
