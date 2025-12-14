  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Alfonso Durazo entrega títulos de concesión

Cabe destacar que, fueron como parte de la atención al tema de rezago se trámites

Dic. 14, 2025
GObernador Alfonso Durazo
GObernador Alfonso Durazo

Para atender uno de los temas fundamentales que es el inicio del abatimiento al rezago de todos los trámites administrativos que tienen la reubicación de pozos, la renovación de concesiones y otros trámites de este tipo en Sonora, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, hizo entrega de concesiones.

Reconoció que el agua "es todo un tema" y que Sonora tuvo tres años difíciles, pero que afortunadamente este año las lluvias fueron razonablemente generosas pero no suficientes, haciendo un llamado para seguir cuidando el vital líquido.

"Este nuevo marco jurídico que ha impulsado nuestra presidenta, el director general de Conagua y que ha sido aprobado por el congreso tiene el objetivo de eficientar la gestión del agua, no se le va a quitar absolutamente a nadie su derecho, pero me parece que es imprescindible cancelar todo tipo de principio de Ley en la disponibilidad y manejo del agua de nuevo", expresó el gobernador.

Durazo Montaño, agradeció al director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, por la apertura y elegir a Sonora como el primer Estado que visita para iniciar el programa de regularización de todas estas gestiones pendientes que se tienen.

Por otro lado, también hizo mención del actuar de los productores sonorenses porque no se movilizaron las semanas pasadas. "Yo creo que es preferible plantear como lo hemos hecho nosotros cualquier problema que exista en la mesa en la mesa, se vale plantear lo que ustedes consideren, pero fuera de la mesa no le sirve a nadie porque esa movilización nos afectó tremendamente y afectó tremendamente a los propios productoras".

Resaltó que en el Estado ya se tenía un acuerdo con la dirección general de Conagua, sin excepción para todo el país y que desde su punto de vista no había razón alguna para la movilización porque es un recurso del que se echa a mano cuando las ventanillas están cerradas.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy domingo 14 de diciembre: Se espera un ambiente cálido en la mayor parte del estado
Sonora

Clima en Sonora hoy domingo 14 de diciembre: Se espera un ambiente cálido en la mayor parte del estado

Diciembre 14, 2025

Para este domingo se esperan condiciones mayormente estables en Sonora, con cielos despejados y baja probabilidad de lluvia en algunas regiones

Afecta a industria la inseguridad y retenes
Sonora

Afecta a industria la inseguridad y retenes

Diciembre 14, 2025

Denuncia el presidente de la Canacintra en el Mayo pérdida de empleos por esta causa

Gobierno de Sonora activa protocolos de ciberseguridad por actividad sospechosa en sus sistemas
Sonora

Gobierno de Sonora activa protocolos de ciberseguridad por actividad sospechosa en sus sistemas

Diciembre 13, 2025

Autoridades estatales y federales investigan el incidente, que llevó al reforzamiento de medidas y a una denuncia ante la Fiscalía estatal