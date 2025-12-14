Alfonso Durazo entrega títulos de concesión

Para atender uno de los temas fundamentales que es el inicio del abatimiento al rezago de todos los trámites administrativos que tienen la reubicación de pozos, la renovación de concesiones y otros trámites de este tipo en Sonora, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, hizo entrega de concesiones.

Reconoció que el agua "es todo un tema" y que Sonora tuvo tres años difíciles, pero que afortunadamente este año las lluvias fueron razonablemente generosas pero no suficientes, haciendo un llamado para seguir cuidando el vital líquido.

"Este nuevo marco jurídico que ha impulsado nuestra presidenta, el director general de Conagua y que ha sido aprobado por el congreso tiene el objetivo de eficientar la gestión del agua, no se le va a quitar absolutamente a nadie su derecho, pero me parece que es imprescindible cancelar todo tipo de principio de Ley en la disponibilidad y manejo del agua de nuevo", expresó el gobernador.

Durazo Montaño, agradeció al director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, por la apertura y elegir a Sonora como el primer Estado que visita para iniciar el programa de regularización de todas estas gestiones pendientes que se tienen.

Por otro lado, también hizo mención del actuar de los productores sonorenses porque no se movilizaron las semanas pasadas. "Yo creo que es preferible plantear como lo hemos hecho nosotros cualquier problema que exista en la mesa en la mesa, se vale plantear lo que ustedes consideren, pero fuera de la mesa no le sirve a nadie porque esa movilización nos afectó tremendamente y afectó tremendamente a los propios productoras".

Resaltó que en el Estado ya se tenía un acuerdo con la dirección general de Conagua, sin excepción para todo el país y que desde su punto de vista no había razón alguna para la movilización porque es un recurso del que se echa a mano cuando las ventanillas están cerradas.