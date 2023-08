Alfonso Durazo: Cero impunidad en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo afirmó que en Sonora hay cero impunidad, como se demuestra con el esclarecimiento del asesinato de Abel Murrieta.

Redordó que ese crimen ocurrió cuando estaba la campaña política, en su caso por la gubernatura y Abel por la Alcaldía de Cajeme.

Reiteró su apoyo al fiscal Rómulo Salas Chávez a fin de garantizar la persecución de todos los delitos.

"No hay impunidad. Este asesinato se cometió en la época de campaña, cuando estábamos en la contienda por la gubernatura, Abel Murrieta por la Presidencia Municipal de Cajeme, es decir, antes de que tomara yo la responsabialidad como goberndor del Estado".

"Pero que no haya sido cometido durante mi Gobierno, no significa que no tengamos la responsabilidad de resolver, y el mensaje es: No hay impunidad", puntualizó.