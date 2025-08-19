  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 19 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Desfogan Presa Los Pilares

El vertedor hacia el Mocúzari está registrando un alto volumen de agua y un riesgo para quienes estén cerca: Conagua

Ago. 19, 2025
Desfogan Presa Los Pilares

Ante el asombroso incremento en los desfogues que se está presentando en el Sistema de Presas de la Región del Mayo, desde la Pilares hacia la Mocúzari, el jefe de Distrito de la Conagua en Navojoa, Ernesto Garcés, instó a tomar precauciones ante el riesgo que pueda representar, debido a la fuerte corriente de agua que se está registrando.

Explicó que si bien no se ha presentado ningún tipo de accidente en esta zona de la Presa, es esencial el que las familias tomen precauciones, incluso que los comisarios encargados en las comunidades cercanas revisen la situación y prohíban el acceso a las zonas de mayor riesgo, ante el peligro que pueda presentar.

imagen-cuerpo

Garcés explicó que en datos oficiales, la Presa Mocúzari superó los 280 millones de metros cúbicos en almacenamiento, mientras que está recibiendo 192 metros cúbicos por segundo; no obstante, la tendencia es que haya un incremento mayor.

"No quisiéramos que pudiera pasar algo, las autoridades municipales o comisarios deberían estar al pendiente, tener mucho cuidado con eso, los videos que suben de la Presa Pilares están fuertes, la gente hace confianza y puede causar un incidente serio", alertó.

imagen-cuerpo

En el caso de Los Pilares, reveló que tiene en la actualidad un total de 39.88 millones en almacenamiento, además que está vertiendo, lo que refleja un panorama que es bueno.

"Es muy bonito ver, disfrutar el paisaje, pero que no se arriesguen, en lo que va de agosto le han ingresado 125 millones y el pasado julio fueron 155, son datos muy favorables", concluyó.

La Presa Mocúzari ya captó más del 24% de su almacenamiento total y sigue recibiendo altos volúmenes de agua

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Isssteson recibe ambulancias, vehículos y equipo médico
Sonora

Isssteson recibe ambulancias, vehículos y equipo médico

Agosto 19, 2025

Alfonso Durazo agradeció el apoyo que se está brindando al derechohabiente a través de las mejoras en las atenciones

IEE procederá a la destrucción de material electoral
Sonora

IEE procederá a la destrucción de material electoral

Agosto 19, 2025

En específico, lo que será destruido, son las boletas electorales utilizadas, así como las sobrantes y las inutilizadas durante el conteo y sellado

Infonavit y Conavi llevan el proyecto de vivienda federal
Sonora

Infonavit y Conavi llevan el proyecto de vivienda federal

Agosto 19, 2025

El costo de la vivienda es alrededor 550 mil pesos, resaltando que son viviendas de 60 metros cuadrados con dos cuartos