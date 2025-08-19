Desfogan Presa Los Pilares

Ante el asombroso incremento en los desfogues que se está presentando en el Sistema de Presas de la Región del Mayo, desde la Pilares hacia la Mocúzari, el jefe de Distrito de la Conagua en Navojoa, Ernesto Garcés, instó a tomar precauciones ante el riesgo que pueda representar, debido a la fuerte corriente de agua que se está registrando.

Explicó que si bien no se ha presentado ningún tipo de accidente en esta zona de la Presa, es esencial el que las familias tomen precauciones, incluso que los comisarios encargados en las comunidades cercanas revisen la situación y prohíban el acceso a las zonas de mayor riesgo, ante el peligro que pueda presentar.

Garcés explicó que en datos oficiales, la Presa Mocúzari superó los 280 millones de metros cúbicos en almacenamiento, mientras que está recibiendo 192 metros cúbicos por segundo; no obstante, la tendencia es que haya un incremento mayor.

"No quisiéramos que pudiera pasar algo, las autoridades municipales o comisarios deberían estar al pendiente, tener mucho cuidado con eso, los videos que suben de la Presa Pilares están fuertes, la gente hace confianza y puede causar un incidente serio", alertó.

En el caso de Los Pilares, reveló que tiene en la actualidad un total de 39.88 millones en almacenamiento, además que está vertiendo, lo que refleja un panorama que es bueno.

"Es muy bonito ver, disfrutar el paisaje, pero que no se arriesguen, en lo que va de agosto le han ingresado 125 millones y el pasado julio fueron 155, son datos muy favorables", concluyó.

La Presa Mocúzari ya captó más del 24% de su almacenamiento total y sigue recibiendo altos volúmenes de agua