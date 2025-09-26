  • 24° C
Sonora

Álamos se alista para tres días de fiesta con Festival de Pueblos Mágicos

El viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre serán los días donde se lleve a cabo

Sep. 26, 2025
El Festival de Pueblos Mágicos de Álamos ya tiene fecha, será los días 17, 18 y 19 de octubre cuando se lleve a cabo, regresa después de un año de inactividad y se espera que represente un alto impacto turístico y económico para la ciudad, describió María José Barriga, coordinadora de la Oficina de Turismo.

Para ello, mencionó que Álamos ya se prepara con el programa oficial de lo que será el evento, en el que se contempla que la Plaza de Armas sea una de las sedes principales del programa, en el que se tendrán talleres y una auténtica fiesta.

"El año pasado no hubo, este será el primer año como administración municipal que nos toca encabezarlo, pero contemplamos que sean muchos los visitantes que lleguen a Álamos, sobre todo que el impacto lo reciban los prestadores de servicios a través de un beneficio económico", resaltó.

Pero también, adelantó que en cada edición, se logran ofrecer conciertos al aire libre, exposiciones de arte, conferencias, recorridos históricos y la presencia de artistas locales e invitados especiales, lo que lo han convertido en un evento para todos.

"Se viene mucha actividad para Álamos, después de este sigue el Festival de la Calaca, el cual también jala mucho al turismo, además del incremento de visitantes en el cierre de año", enfatizó.

Para todos los que deseen aprovechar estos eventos, recordó que pueden solicitar información en el módulo de turismo ubicado en la entrada de la ciudad, en el que se podrá brindar información en cuanto a reservaciones en hoteles y contactos de los prestadores de servicios.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Gobernadores guarijíos exigen levantar toma del INPI
Sonora

Gobernadores guarijíos exigen levantar toma del INPI

Septiembre 26, 2025

El movimiento de protesta está afectando a los propios indígenas, señalan

Avanza obra del nuevo Hospital del IMSS de Navojoa
Sonora

Avanza obra del nuevo Hospital del IMSS de Navojoa

Septiembre 26, 2025

Lo anterior se dio a conocer en la décima reunión del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social

Tragedia en Nogales: Mujer pierde la vida tras caída de roca por lluvias
Sonora

Tragedia en Nogales: Mujer pierde la vida tras caída de roca por lluvias

Septiembre 26, 2025

El impacto causó la muerte de una mujer identificada como Margarita Muñoz Atondo, de 68 años