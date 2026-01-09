Álamos refuerza coordinación rumbo al FAOT

Dependencias municipales de Álamos formaron parte de la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, Con el objetivo de coordinar acciones preventivas y garantizar la seguridad de asistentes y participantes durante el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que iniciará este próximo viernes 23 de enero.

Durante la reunión, que fue encabezada por el alcalde de Álamos, Samuel Borbón Lara, se destacó la importancia del trabajo coordinado para asegurar el desarrollo ordenado y seguro del FAOT.

Para ello, se acordó el reforzar la atención a emergencias, servicios básicos y la protección de la población, tomando como referencia que el FAOT es uno de los eventos culturales más importantes del Estado y el más relevante a nivel municipal.

Parte de la logística, contempla la participación de dependencias como Protección Civil y Bomberos, DIF, Oomapas, Obras Públicas, Seguridad Pública, Turismo, Instituto de la Mujer, Servicios Públicos, Cabildo, Comunicación Social, el sector salud y la Sedena, quienes acordaron la planeación de estrategias de prevención, atención y respuesta ante cualquier eventualidad.

Pero también, se destacó que en Álamos, el interés por visitar la ciudad durante el desarrollo del FAOT empieza a repuntar, tal es así, que la ocupación hotelera rumbo al evento ya se encuentra a un 80 por ciento de ocupación y en incremento.

Junto a los tres niveles de gobierno, explicaron que se están afinando los últimos detalles para lograr que la edición #41 del FAOT resulte sin contratiempos y logre mantenerse el saldo blanco.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado se desarrollará del 23 al 31 de enero en Álamos.