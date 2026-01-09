  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 9 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Álamos refuerza coordinación rumbo al FAOT

Se reúnen dependencias que forman parte del Consejo Municipal de Protección Civil

Ene. 09, 2026
Álamos refuerza coordinación rumbo al FAOT

Dependencias municipales de Álamos formaron parte de la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, Con el objetivo de coordinar acciones preventivas y garantizar la seguridad de asistentes y participantes durante el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que iniciará este próximo viernes 23 de enero.

Durante la reunión, que fue encabezada por el alcalde de Álamos, Samuel Borbón Lara, se destacó la importancia del trabajo coordinado para asegurar el desarrollo ordenado y seguro del FAOT.

Para ello, se acordó el reforzar la atención a emergencias, servicios básicos y la protección de la población, tomando como referencia que el FAOT es uno de los eventos culturales más importantes del Estado y el más relevante a nivel municipal.

Parte de la logística, contempla la participación de dependencias como Protección Civil y Bomberos, DIF, Oomapas, Obras Públicas, Seguridad Pública, Turismo, Instituto de la Mujer, Servicios Públicos, Cabildo, Comunicación Social, el sector salud y la Sedena, quienes acordaron la planeación de estrategias de prevención, atención y respuesta ante cualquier eventualidad.

Pero también, se destacó que en Álamos, el interés por visitar la ciudad durante el desarrollo del FAOT empieza a repuntar, tal es así, que la ocupación hotelera rumbo al evento ya se encuentra a un 80 por ciento de ocupación y en incremento.

Junto a los tres niveles de gobierno, explicaron que se están afinando los últimos detalles para lograr que la edición #41 del FAOT resulte sin contratiempos y logre mantenerse el saldo blanco.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado se desarrollará del 23 al 31 de enero en Álamos.

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

Contenido Relacionado
El 34% del agua autorizada de la presa del Mocúzari, ha sido utilizada en el Valle del Mayo
Sonora

El 34% del agua autorizada de la presa del Mocúzari, ha sido utilizada en el Valle del Mayo

Enero 09, 2026

Restan 460 millones de metros cúbicos por extraer, los cuales serán utilizados de enero hasta el próximo mes de abril, confirmó el Distrito de Riego

Nevada provoca cierre del tramo carretero Agua Prieta–Janos, en Sonora
Sonora

Nevada provoca cierre del tramo carretero Agua Prieta–Janos, en Sonora

Enero 09, 2026

La caída de nieve provocó la cristalización de la carpeta asfáltica, por lo que fue necesario parar el tráfico vehicular para evitar accidentes

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 9 de enero
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 9 de enero

Enero 09, 2026

Las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic, que integran la cuenca del Río Yaqui, almacenan en conjunto apenas el 30% de su capacidad total