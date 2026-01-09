El 34% del agua autorizada de la presa del Mocúzari, ha sido utilizada en el Valle del Mayo

}El 34 por ciento de la superficie de agua autorizada desde la presa del Mocúzari, ha sido utilizada en los riegos hacia el campo del Valle del Mayo, lo que ha contribuido a que se presente un ciclo agrícola que avanza favorablemente.

Rafael Valdez Avilés, gerente de operaciones del Distrito de Riego del Río Mayo, explicó que hasta este mes de enero, se ha utilizado un total de 242 millones de metros cúbicos, de los 705 millones autorizados, lo que represente poco más de una tercera parte que ha sido utilizada.

Mencionó que aún restan por extraer un total de 460 millones de metros cúbicos, los cuales serán utilizados para lo que resta de enero y durante febrero, marzo y abril, a fin de complementar el plan de riegos proyectado.

En cuanto a la superficie que se tiene establecida, recordó que de un programa de 73 mil hectáreas, a la fecha ya se tienen 61,500 hectáreas de superficie sembradas, en el que se logró que el trigo fuera el cultivo predominante con 48,300.

"La intención de siembra fue un poco complicada, pero se está logrando prácticamente la meta, tenemos más de 61 mil hectáreas establecidas de 73 mil que se proyectaron, consideramos que será poca superficie la que quede sin sembrar", explicó.

El gerente de operaciones del Distrito de Riego, hizo hincapié que las faltas de horas frío es un tema que ha marcado las últimas semanas, sin embargo, confían en que el factor clima favorezca los procesos en las próximas semanas.

El almacenamiento total de la presa del Mocúzari es de 576 millones de metros cúbicos al 9 de enero del 2026.