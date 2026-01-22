Álamos casi lleno por FAOT, ocupación hotelera al 90%

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Álamos registra una ocupación hotelera del 90 por ciento para este fin de semana, así como un 85 por ciento para la semana próxima, esto como efecto por el desarrollo del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) que inicia este viernes, informó la coordinadora municipal de Turismo, María José Barriga.

La funcionaria municipal dio a conocer que ya ha empezado a arribar el turismo para estar presente durante la edición #41 del FAOT, para lo cual, se proyecta que se logre superar la asistencia que se tuvo en 2025, la cual alcanzó más de 104 mil turistas que arribaron a la ciudad.

Para ello, dijo que a través de la Oficina de Turismo Municipal, ubicada a la entrada de la ciudad, se está brindando información a los visitantes, relativa a lugares donde hospedarse, restaurantes que puedan visitar y los atractivos que tiene la ciudad.

"Ya están llegando turistas, pero será este viernes a las 10:00 de la mañana cuando se realice el arranque simbólico a la entrada de la ciudad, dando la bienvenida al turismo y entregando folletos con información acerca de las actividades que se tendrán", detalló.

En cuanto a lo que respecta a la hotelería, recordó que Álamos cuenta con 23 hoteles disponibles para el turismo, pero también, algunas casas de renta para quienes busquen esa alternativa en su visita a la ciudad.

"Para quienes necesiten información, estaremos disponibles todos los días desde la Oficina de Turismo, incluso pueden comunicarse al 6474280050 para solicitar información", abundó.

Después de las 7:00 de la noche de este viernes, mencionó que se realizará la inauguración oficial del festival, lo que marcará el inicio de una de las celebraciones culturales más importantes que se tienen en el estado.

DATO:

Álamos cuenta con más de 350 habitaciones en los hoteles para ser aprovechado por el turismo.