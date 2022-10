Alamenses alzan la voz ante el dengue

Los manifestantes mostraron pancartas con los mensajes: "Exigimos fumigación", "Ni una muerte más", "La negligencia también mata", "Queremos soluciones", "Mi salud es mi mayor riqueza", entre otras.

Rito Javier Buitimea Balderrama, quien encabezó la protesta, reprobó que la Secretaría de Salud de Sonora informe que solamente van 163 casos en Álamos, "cuando en realidad son miles e incluso ya hay algunos fallecimientos".

Dijo que la Jurisdicción Sanitaria número 5 y el Ayuntamiento minimizaron la problemática desde un principio y actuaron muy tarde, "por lo que las consecuencias, muy lamentables, están a la vista".

"No hay buena fumigación, no hay buena atención ni medicinas suficientes en el Hospital Comunitario, no se está actuando contra los dueños de solares baldíos enmontados, entre muchas otras fallas", señaló.

"Hay muchísimos casos de dengue en la cabecera municipal; he recorrido los laboratorios y consultorios particulares, además del hospital, y me he dado cuenta de la gravedad del problema; y ni se diga en las comunidades rurales", afirmó.

Buitimea Balderrama aclaró que la marcha ciudadana no tiene tintes políticos, sino que se pretende que las autoridades se pongan a trabajar realmente ante una problemática tan seria.