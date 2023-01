Aguas negras recorren calles

Anhel Figueroa, vecina afectada, denunció que es bastante molesto que la paramunicipal no responda a los llamados por parte de los usuarios.

"Desde hace meses nos dimos a la tarea de denunciar ante esta dependencia el daño que nos está haciendo el recorrido de las aguas negras, simplemente por higiene, ya todo está mal. Los niños salen a las calles oliendo esas pestilencias, mientras que el paso de vehículos hace que toda esta suciedad llegue hasta varias cuadras más, casi llegando al Issste", comentó.

Consideró que no es posible que las autoridades no puedan solucionar estos problemas de primera necesidad. "El drenaje, así como agua y luz, son servicios que debemos tener sin contratiempos, ya que por eso pagamos impuestos, pero a estos señores políticos o servidores públicos al parecer no les interesamos, ya que no son capaces de responder al llamado y de una vez por todas solucionar los problemas en nuestra ciudad".

Recordó que las aguas negras vienen desde la colonia Moderna, también hay alcantarillados detrás de la Iglesia del Carmen, que están totalmente colapsados y esto viene a invadir el cruce de la calle Guillermo Chávez y José María Pino Suárez, llegando hasta casi el desnivel, pasando el agua por fruterías y varios comercios más.