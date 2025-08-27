Afilia el Partido Sonorense a más de 2 mil nuevos militantes

Más de 2 mil nuevos militantes han logrado incorporar el Partido Sonorense en Navojoa durante los últimos seis meses, esto como parte del programa de afiliación que está desarrollando el partido, en la búsqueda de crecer rumbo al próximo proceso electoral.

Así lo dio a conocer Guillermo Ruiz Campoy, quien es delegado especial del PS en los distritos 19,20 y 21, al considerar que el interés de los ciudadanos por incorporarse al partido ha sido notable, esto pese a ser un partido de reciente creación.

Mencionó que se mantiene la jornada de afiliación de manera permanente, invitando a la comunidad a sumarse y ser la voz del pueblo durante las nuevas contiendes electorales, tras considerar que además, se trata de un partido nuevo y sin señalamientos, lo que aumenta el interés del electorado.

"Si hemos detectado mucho interés por sumarse al partido, seguimos con esta jornada para incorporar a más integrantes, ya más de 2 mil personas que se han afiliado, pero confiamos en seguir aumentando", agregó.

Ruiz Campoy precisó que en las pasadas contiendas electorales, el PS alcanzó el 6 por ciento de los votos en el Estado, lo que ha contribuido a posicionarlo en uno de los partidos que son considerados la nueva opción.

La jornada de afiliación, dijo que se está desarrollando en las oficinas centrales del partido, ubicadas por las calles No Reelección y Quintana Roo en pleno centro de la ciudad, en el que mantienen un horario de lunes a viernes, desde las 08:00 de la mañana.

De igual manera, agregó que se estará visitando otros municipios de la región para invitar a la sociedad a sumarse.