  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Aeropuerto de Hermosillo recibe acreditación de accesibilidad

Son casi 50 de los más de 42 mil aeropuertos a nivel mundial que cuentan con esta distinción

Ago. 12, 2025
Aeropuerto de Hermosillo recibe acreditación de accesibilidad

El Aeropuerto Internacional de Hermosillo, se suma a la lista de los casi 50 aeropuertos a nivel mundial que cuentan con la acreditación de accesibilidad, lo cual permite que las personas con discapacidad puedan desplazarse de manera segura en las instalaciones, informó Jesús Humberto Sandoval Camacho, administrador del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

A nivel mundial existen cerca de 42 mil aeropuertos, pero solo una parte ha cumplido cabalmente con el objetivo de facilitar una experiencia de viaje segura, positiva e inclusiva para personas con discapacidad, a través de la acreditación de accesibilidad nivel 1, otorgada por el programa Acreditación para el Fortalecimiento de la Accesibilidad del Consejo Internacional de Aeropuertos.

El que el Aeropuerto Internacional de Hermosillo cuente con dicha acreditación nivel 1, significa que queda certificado para implementar una estrategia institucional de accesibilidad, incluyendo políticas y acciones concretas que se consideran discapacidades, que van desde la física, desarrollo intelectual, visual y auditiva.

PANORAMA

"Nuestro compromiso es construir un espacio donde la accesibilidad sea una realidad tangible para todos nuestros pasajeros", resaltó Sandoval Camacho, añadiendo que esta acreditación es un reconocimiento al esfuerzo conjunto del equipo y a la visión de Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Algunos de los aspectos con que cuenta este aeropuerto y que permitieron una respuesta positiva por parte del programa Acreditación para el Fortalecimiento de la Accesibilidad del Consejo Internacional de Aeropuertos, es la infraestructura accesible con base en las regulaciones en México, los elevadores, escaleras eléctricas, rampas, líneas guías y las puertas de embarque del aeropuerto con suficiente espacio para sillas de ruedas.

Además, la señalización básica adecuada como la información en pantallas, señalética y braille en sanitarios para personas con discapacidad auditiva y visual, la puerta especial para personas con discapacidad ubicada en el punto de inspección de pasajeros y equipaje de mano, y asimismo los sanitarios adaptados y los cajones de estacionamiento adaptados.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Salud casa por casa sin bajar la guardia
Sonora

Salud casa por casa sin bajar la guardia

Agosto 12, 2025

Trabaja en altas temperaturas; diabetes es el padecimiento más común

Denuncia PAN al Gobierno del Estado
Sonora

Denuncia PAN al Gobierno del Estado

Agosto 12, 2025

Es por la obra de la avenida Tecnológico en Nogales

Ejidos del Mayo claman apoyos
Sonora

Ejidos del Mayo claman apoyos

Agosto 12, 2025

Desde finales del año pasado expusieron la problemática a la titular de la Sagarhpa, Célida López Cárdenas