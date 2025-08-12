  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Se montan vigilancias ejidales para defensa del Río en Ures

E Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, ha iniciado guardias en puntos claves para evitar que llegue maquinaria

Ago. 12, 2025
Se montan vigilancias ejidales para defensa del Río en Ures

Como parte de las actividades de la lucha en contra de la construcción de las presas, el Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, ha iniciado guardias ejidales en puntos claves para evitar que llegue maquinaria y estar pendientes de cualquier movimiento.

Informaron que la guardia ejidal de El Sauz, reportó la llegada de seis personas para realizar muestreos, observando en los costados de la cuenca del Río ubicado cerca de Ures, señalando que estos visitantes eran provenientes del centro de México, específicamente del Estado de Hidalgo.

El responsable de la cuadrilla que arribó al lugar el lunes, les comentó que pasarían la noche en Mazocahui y por parte de la guardia ejidal, se les recomendó que vinieran preparados para retirarse el día de hoy (martes) y que evitaran traer herramientas peligrosas, como machetes, porque no podrían trabajar este día.

"Por la mañana ya no entró el carro en el que venían y todo indica que ya se retiraron. Lo primero que se externó con ellos es sobre la magnitud de la afectación a todos estos pueblos", informaron integrantes de las vigilias ejidales.

Por otra parte, recordaron que el miércoles 13 de agosto, se cumplen cuatro meses desde que se llevó a cabo la primera manifestación y clausura simbólica del Palacio de Gobierno, en donde participaron pobladores y colectivos en contra de la construcción de presas y acueductos.

Dicha Manifestación tuvo un recorrido de 21 kilómetros desde la comunidad del Tronconal hasta el Palacio de Gobierno del Estado, e indicaron que para recordar la fecha difundirán información del trabajo que han venido realizando, a través de videos y un posicionamiento de los pueblos y los habitantes de las comunidades afectadas.

Leova Peralta
Leova Peralta
Contenido Relacionado
Impacta calor en la región del Mayo, hay casos de deshidrataciones y golpes de calor
Sonora

Impacta calor en la región del Mayo, hay casos de deshidrataciones y golpes de calor

Agosto 12, 2025

Se han contabilizado cinco casos confirmados en cuatro municipios de la región del Mayo

Salud Casa por Casa sigue sin bajar la guardia
Sonora

Salud Casa por Casa sigue sin bajar la guardia

Agosto 12, 2025

El objetivo principal del programa es garantizar la atención médica preventiva y primaria, así como el seguimiento del estado de salud

PAN Sonora denuncia al Gobierno del Estado
Sonora

PAN Sonora denuncia al Gobierno del Estado

Agosto 12, 2025

Esto por haber entregado una obra sin cumplir los parámetros de seguridad para la ciudadanía y para la cual se solicitó un crédito de 2 mil 100 mdp