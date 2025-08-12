Salud Casa por Casa sigue sin bajar la guardia

Pese a las altas temperaturas, la Secretaría del Bienestar de Sonora continúa realizando las valoraciones de salud a través del programa "Salud Casa por Casa", donde han registrado más de 42 mil visitas, siendo hasta el momento la diabetes la enfermedad más común detectada, informó Octavio Almada Palafox, delegado del Bienestar en Sonora.

El objetivo principal del programa es garantizar la atención médica preventiva y primaria, así como el seguimiento del estado de salud de estos grupos vulnerables, sin que tengan que salir de sus casas.

El funcionario también comentó que son más de 220 mil censos realizados en el Estado, y que continúan trabajando a la par de las consultas, resaltando que la gente ha recibido esta parte del programa como algo positivo, pues es una gran ayuda el hecho de que esté un doctor o enfermera en sus casas.

"Yo creo que vamos avanzando bien y sobre todo por las altas temperaturas, también hay que agradecerle al personal médico por ese compromiso, por la vocación del servicio que se tiene de estar yendo a las casas de los adultos mayores y personas con discapacidad", expresó Almada Palafox.

Dijo que, entre los horarios de trabajo, el más complicado por las altas temperaturas registradas es entre una y cuatro de la tarde; sin embargo, hasta el momento no se han reportado faltas por parte del personal médico para brindar la atención en las casas ya censadas.

Almada Palafox, informó que hasta el momento, entre los padecimientos más comunes ha sido la presión alta de los adultos mayores, que no han encontrado tantas enfermedades crónicas, a excepción de la diabetes, que sí ha sido común en los registros, al igual que la hipertensión.