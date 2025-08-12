Impacta calor en la región del Mayo, hay casos de deshidrataciones y golpes de calor

Las temperaturas extremas que se han presentado durante las últimas semanas en el sur de Sonora, ya han dejado afectaciones, al registrarse en la región del Mayo un total de cinco personas que han sido víctimas del intenso calor, con una de ellas que ha perdido la vida.

El reporte emitido por la Secretaría de Salud a través del Informe Epidemiológico Semanal de Temperaturas Naturales Extremas, confirmó los cinco casos presentados, los cuales se han detectado en municipios como Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa.

En el caso de Benito Juárez, se ha contabilizado un caso por deshidratación, el cual no trascendió a consecuencias fatales; mientras que en Etchojoa, se acumulan dos casos, de igual manera por deshidratación; así como en Huatabampo con un caso confirmado de deshidratación; por el contrario, en Navojoa, el único caso confirmado ha sido por golpe de calor, el cual registró desenlace fatal.

Hasta la semana 31 del año, ningún municipio de la región ha presentado alguna lesión por quemaduras, asociada al impacto por los rayos del sol.

Álamos se ha convertido en el único municipio a nivel regional, sin ningún tipo de afectación entre la ciudadanía por las altas temperaturas hasta esta fecha.

En lo que va de este 2025, Sonora contabiliza un total de 16 defunciones por el calor extremo que se vive, donde Hermosillo encabeza las estadísticas.

Ante la severa amenaza que representan las altas temperaturas, algunos municipios han optado por aplicar módulos de hidratación a fin de auxiliar a la población y evitar un mayor impacto.