Abandonado, el parque DIF

Lo disfrutaban sobre todo en verano, cuando las altas temperaturas provocan el deseo de refrescarse en una alberca, tobogán o el mismo mar.

Pero este parque dejó de ser atendido, al grado de quedar en el olvido.

Anabel López, vecina del sector, dijo que fue un verdadero desperdicio de dinero ese lugar.

"Era un parque muy bonito que no le pedía nada a ninguno del Estado. La verdad, no sé qué pasó, si son celos partidistas, porque si lo hizo el PRI, y llega el PAN y Morena, y ya no le dieron servicio a este lugar, es una verdadera vergüenza", comentó.

Expresó que si no hubo recursos para mantenerlo en óptimas condiciones, había que gestionarlo.

"Hay tanta corrupción de las pasadas administraciones, que todavía tienen el descaro de decir que no hubo dinero, pero bueno el punto aquí es que se dejó caer y el Municipio necesita un espacio como este, hay que acercarse a la iniciativa privada y tratar de rescatarlo", argumentó.

YA SE TENÍA

El regidor por Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Quiroz Romo, mencionó que fue una tristeza ver cómo las administraciones abandonaron el Parque Acuático.

"Entendemos que a mucha gente no le parecía la idea pero ya lo teníamos, era un activo y hay que defenderlo, hay que cuidarlo y rescatarlo, por eso la tristeza del abandono", señaló.

Pese a los millones de pesos que se gastaron en un show de luces, mejor hubieran remodelado el parque.