Clima en Sonora hoy, 19 de noviembre: Conoce las probabilidades de lluvia para las principales ciudades

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió este miércoles el pronóstico del clima en Sonora, tras analizar datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversas agencias oficiales de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, el avance del frente frío número 15 sobre la entidad continuará generando un ambiente invernal en gran parte del estado.
CONDICIONES GENERALES PARA EL ESTADO
El sistema frontal, al interactuar con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará descenso marcado de temperatura, vientos fuertes y precipitaciones en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente de Sonora.
Las autoridades mantienen además la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte, donde las condiciones térmicas serán más severas.
Para el viernes 21, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste del país. Este se combinará con una vaguada polar y las mismas corrientes en chorro, reforzando el descenso de temperatura e incrementando el potencial de lluvias, chubascos y nevadas en la región serrana.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Mínima: 18°C
- Máxima: 25°C
- Humedad: 75%
- Viento: 10 km/h; rachas de hasta 65 km/h
- Cielo: Nublado
- Precipitación: 60%
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 17°C
- Máxima: 28°C
- Humedad: 75%
- Viento: 10 km/h; rachas de 50 km/h
- Cielo: Nublado
- Precipitación: 60%
NOGALES
- Mínima: 6°C
- Máxima: 17°C
- Humedad: 95%
- Viento: 10 km/h; rachas de 60 km/h
- Cielo: Nublado
- Precipitación: 70%
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 12°C
- Máxima: 20°C
- Humedad: 75%
- Viento: 15 km/h; rachas de 50 km/h
- Cielo: Parcialmente nublado
- Precipitación: 40%
NAVOJOA
- Mínima: 20°C
- Máxima: 30°C
- Humedad: 65%
- Viento: 10 km/h; rachas de 50 km/h
- Cielo: Nublado
- Precipitación: 50%
AGUA PRIETA
- Mínima: 10°C
- Máxima: 18°C
- Humedad: 80%
- Viento: 10 km/h; rachas de 70 km/h
- Cielo: Mayormente nublado
- Precipitación: 60%
GUAYMAS
- Mínima: 19°C
- Máxima: 25°C
- Humedad: 85%
- Viento: 10 km/h; rachas de 60 km/h
- Cielo: Nublado
- Precipitación: 40%