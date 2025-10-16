Rendichicas presenta a La Rendi como su nueva voz y espíritu

Con gran entusiasmo y emoción, Rendichicas celebró un evento muy especial que marca un antes y un después en la historia de la marca, la presentación oficial de "La Rendi", quien a partir de ese momento será la voz y el rostro que representará a la comunidad Rendichicas.

El acto se llevó a cabo en una de las estaciones de servicio ubicadas en calle Jalisco y Rodolfo Elías Calles, al sur de Ciudad Obregón, donde se dieron cita Rendichicas, Rendichicos, gerentes de estación, equipo staff, invitados especiales y medios de comunicación.

El evento fue presidido por Andrés Bartoluchi, director general de Grupo Rendilitros; Daniela Vales, directora comercial; Armando Arriaga, director de operaciones; y Mauricio Molina, gerente regional de operaciones en Sonora. Todos ellos coincidieron en que la presentación de este nuevo personaje representa un paso importante en la historia de la empresa, reforzando su compromiso con la innovación y con el talento que conforma la familia Rendilitros.

EL NACIMIENTO DE "LA RENDI"

El momento más emotivo de la jornada se vivió con la participación de Patricia Saharagui, gerente de Relaciones Públicas y Marketing, quien fue la encargada de presentar oficialmente a "La Rendi".

En su mensaje, destacó que no se trata simplemente de una botarga, sino de una voz que representa el espíritu de la marca y el empoderamiento de las mujeres que forman parte de Rendichicas.

"Hoy no solo presentamos un personaje, sino una voz que nos representa, nos inspira y nos impulsa a seguir trascendiendo", expresó ante los asistentes.

Durante la presentación, se resaltó que "La Rendi" es mucho más que una figura representativa, es la personificación del esfuerzo, la valentía y la disciplina de todas las mujeres que han contribuido a construir la historia de Rendichicas.

Su imagen representa a cada colaboradora que, con dedicación y compromiso, ha abierto camino en una industria que por décadas fue dominada por hombres.

En ella viven las sonrisas, los logros y la pasión de todas aquellas mujeres que inspiran a miles de personas en todo el país.

UNA MARCA CON PROPÓSITO

A lo largo de sus 15 años de trayectoria, Rendichicas ha demostrado que las mujeres no solo tienen un lugar dentro del sector energético, sino que son auténticas protagonistas del cambio.

Gracias a ellas, la marca se ha consolidado como un referente de confianza, servicio y calidad. Con la llegada de "La Rendi", se reafirma la esencia de la empresa: brindar un servicio auténtico, humano y profesional, garantizar litros completos, trabajar con honestidad y ofrecer combustibles de calidad que impulsen los sueños y el progreso de las familias.

UN FUTURO MÁS EQUITATIVO Y HUMANO

Durante su mensaje final, Patricia Saharagui subrayó que "La Rendi" simboliza el propósito de Rendichicas de seguir avanzando hacia un futuro más equitativo y humano, donde el talento femenino continúe siendo motor de crecimiento.

"Cuando las mujeres se empoderan, las marcas evolucionan y la sociedad entera avanza", señaló, invitando a todos los asistentes a sumarse a este movimiento de confianza, orgullo y empoderamiento.

Con la llegada de "La Rendi", Rendichicas reafirma su compromiso con la comunidad y su visión de ser una marca con propósito, que cree en la fuerza de las personas y en el valor de construir historias que inspiran. Rendichicas no es solo una marca: es una historia que sigue creciendo y conquistando corazones.