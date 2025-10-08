Tercera edición del Beer Fest en Ciudad Obregón promete noche de rck, cerveza artesanal y gastronomía

La combinación perfecta de rock, cerveza, bacanora y buena comida volverá a encender el ambiente en Ciudad Obregón con la tercera edición del Beer Fest, que se celebrará el próximo 17 de octubre en el Centro de Eventos Arcángeles, de 19:00 a 2:00 horas.

Durante una reunión con medios, los organizadores dieron a conocer los detalles de esta esperada fiesta. Ariel Valenzuela, anfitrión y organizador del evento, anunció el repertorio musical, que contará con la participación de Los Hermanos de la Fuente, seguidos por la banda The Dudes, con su aclamado tributo a The Beatles, y cerrando con Element, grupo local reconocido por su energía en el escenario.

CERVEZAS ARTESANALES, BACANORA Y MIXOLOGÍA

Por su parte, Héctor Obregón destacó la amplia oferta de bebidas y sabores que formarán parte del festival: habrá siete cervecerías participantes, cervezas artesanales, mixología, bacanoras, vinos de mesa y licores.

Además, se realizarán talleres y catas, incluyendo la "Cata de los Flores", enfocada en el maridaje y conocimiento del vino, así como una cata de cerveza especialmente diseñada para los amantes del lúpulo.

La propuesta gastronómica también promete deleitar a los asistentes con la participación de restaurantes reconocidos de la ciudad, que ofrecerán mariscos, hamburguesas, cortes de res y puerco, cecina, wraps, ensaladas, snacks y postres.

UN EVENTO CON CAUSA SOCIAL

El festival tendrá además un propósito solidario, ya que parte de las ganancias serán donadas al Centro de Rehabilitación y Terapia Dorita de Ojeda, institución con 20 años de trayectoria dedicada a atender a personas que padecen Alzheimer.

Su representante, José Luis Murrieta, agradeció el apoyo y destacó que "con estos eventos podemos mejorar la atención a quienes viven con demencia y a sus familias".

El costo del boleto será de $500 pesos, e incluirá el acceso al concierto, así como sorpresas y actividades especiales.

En la presentación también participó Nubia Flores, representante de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cajeme (OCV), quien informó que los visitantes que mencionen la palabra clave "Beer Fest" podrán obtener tarifas especiales en los hoteles de la ciudad.

El encuentro fue presidido además por Esteban Brajcich, parte del comité organizador, y Paola Blanco, coordinadora de marketing de Cremería del Yaqui, quienes reiteraron la invitación a disfrutar de una noche de música, sabores y solidaridad en esta tercera edición del Beer Fest Obregón.

DETALLES DEL EVENTO

Lugar: Centro de Eventos Arcángeles

Fecha: Viernes 17 de octubre

Horario: 19:00 a 2:00 horas

Boleto: $500 pesos (incluye concierto y actividades)

Redes sociales: BeerFestObregon