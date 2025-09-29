Danna Martínez, representante de Ciudad Obregón, nueva Miss Sonora 2025

Después de varias semanas de actividades coordinadas por la organización Miss Sonora, encabezada por la directora Clara Elena Félix, se llevó a cabo la gran final del certamen en San Carlos. Resultó ganadora la representante de Ciudad Obregón, Danna Martínez, quien recibió la corona de manos de la anterior reina, Dalia Velderráin.

La gala inició con un cuadro de baile en el que las 17 participantes, ataviadas en traje de baño dorado, mostraron sus dotes escénicas frente al público y jurado. Posteriormente, realizaron su pasarela de presentación, marcando el inicio de la competencia.

De las aspirantes, diez fueron seleccionadas en el primer corte: Ana Paula Herrera (Hermosillo), Osiris Rivera (Nogales), Esmeralda Valdés (Empalme), Danna Martínez (Ciudad Obregón), Yesenia Córdova (Hermosillo), Keila Ochoa (Ciudad Obregón), María René Medina (Cumpas), Mariela Medrano (Fronteras), Camila Obregón (Nogales) y Karina Luzanilla (Ciudad Obregón).

El Top 5 estuvo integrado por Esmeralda Valdés, Danna Martínez, María René Medina, Ana Paula Herrera y Osiris Rivera. Tras una emotiva ronda de preguntas y respuestas, se definió el cuadro final: cuarta finalista, Esmeralda Valdés; tercera finalista, Osiris Rivera; segunda finalista, Ana Paula Herrera. Finalmente, el nombre de Danna Martínez fue anunciado como la nueva soberana de la belleza sonorense.

Con su triunfo, Martínez aseguró su pase directo al certamen Miss México 2026, donde representará a Sonora en la competencia nacional. En su primer mensaje como reina, subrayó que su misión irá más allá de la belleza física:

"Claro que no se trata solo de lo físico, hay que dar más allá y me encanta servir. Estoy muy emocionada por lo que viene en este aspecto; quiero realizar muchas acciones y actos de caridad que apoyen a mi estado", expresó.

La nueva Miss Sonora 2025 se comprometió a que su reinado esté alineado con el lema del concurso, "Belleza con Propósito", impulsando proyectos sociales y de apoyo comunitario en beneficio de la entidad.