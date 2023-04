¿Qué actividades hacer con tus hijos durante Semana Santa en casa?

Aunque en Semana Santa algunas familias deciden salir de casa rumbo a una playa, balneario, paseo campestre, o a algún pueblo mágico, hay quienes deciden quedarse en casa.

Noticia Relacionada

Tal vez la situación económica no sea tan buena como para tomar vacaciones y haya que permanecer en casa, lo que podría ser algo que a los niños no les agrade mucho; sin embargo, sus vacaciones en casa no tienen por qué ser aburridas, ya que hay muchas actividades que se pueden realizar en familia, y además de divertirse, fortalecen el vínculo entre padres e hijos.

Entre las opciones divertidas para pasar unos días con los pequeños del hogar, hay actividades que además de brindar momentos de sana convivencia, lejos de los dispositivos electrónicos, enseñan a los niños a cuidar el medio ambiente, ya que, reciclando cosas que ya no utilizamos en casa, ellos pueden crear infinidad de manualidades.

Una de las actividades que los niños pueden realizar sin los frascos con decoupage, para lo que utilizarán envases vacíos de vidrio (siempre bajo la supervisión de un adulto), pero también pueden usar plástico o cartón; así como papel de regalo, un pincel, pinturas acrílicas, pegamento blanco y agua. Si no tienes inconveniente en gastar un poquito más, en el mercado encuentras kits de decoupage muy económicos y puedes ver tutoriales de cómo hacerlos en YouTube...¡verás qué fácil es!

Estos recipientes los pueden usar como especieros, floreros, para guardar accesorios y hasta como alcancías.

El procedimiento inicia poniendo un poco de pegamento al frasco y sobre este, con mucho cuidado, poner el dibujo que hayas elegido, previamente recortado; con los pinceles y las pinturas acrílicas hacer dibujos o pintas del color que desees alrededor del frasco, luego das una mano de pegamento extra para sellar, pero sin quieres un acabado más duradero, en las papelerías encontrará selladores muy económicos y de buena calidad.

Otra tarea divertida es hacer huevos de pascua, reciclando los cascarones de los huevos, solo se les hace una pequeña abertura en la parte superior cuando los uses, luego enjuagas el cascarón y o dejas secar. Con las pinturas acrílicas puedes hacerles dibujos de flores, lunares, rayas, no es necesario ser experto en dibujo para que te queden unos diseños hermosos. Luego llenas el cascarón con confeti y le pegas un pequeño cuadro de papel en la abertura...y así quedan listos los huevos de pascua.

Y así, hay infinidad de actividades que los pequeños disfrutarán en casa para que sus vacaciones no sean aburridas, solo es cuestión de imaginación y ganas de divertirse en familia, creando y aprendiendo.