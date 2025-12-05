Presentan la edición 115 de la revista Yuku Jeeka con obra de Miroslava Samaniego

En un ambiente lleno de arte y letras, el restaurante Primer Cuadrante fue el escenario de la presentación de la edición número 115 de la revista Yuku Jeeka, cuya portada destaca la obra de la reconocida artista Miroslava Samaniego. La presentación estuvo a cargo de Cristina Clark, quien resaltó la relevancia cultural de esta publicación y el diálogo visual que propone la obra de la artista.

Durante el evento también estuvo presente Perso Arana, quien entregó los reconocimientos a nombre de la presidenta de la revista, Irma Arana Rodríguez, reforzando el compromiso del equipo editorial con la difusión de la literatura y el arte regional.

EL TIEMPO COMO EMOCIÓN

Miroslava Samaniego, autora de la portada, forros y descansos visuales de la revista, concibe la pintura como "poner en trazos la conclusión de una emoción". Su trabajo ha plasmado historias, momentos y protestas, ya sea mediante relojes explícitos o la captura de instantes efímeros.

Su obra profundiza en cómo el tiempo se convierte en emoción y cómo su carácter irrecuperable invita a reflexionar sobre lo que realmente merece nuestra inversión más valiosa.

Para la artista, el tiempo es el regalo más preciado, y su pintura funciona como celebración y advertencia de esta verdad.

EL EQUIPO DETRÁS DE LA PUBLICACIÓN

Yuku Jeeka, cuyo nombre significa "Viento de lluvia" en lengua yaqui, está conformada por un equipo editorial integrado por Irma Arana Rodríguez (presidente), José María Ruíz (editor), y un consejo formado por Francisco Javier Villarreal, Luz Margarita Montoya, Lilia Beatríz Navarro y Primavera Encinas.

Sus páginas reúnen poesía, cuento, crónica, relato, autobiografía, reseña, prosa poética y obra visual de artistas regionales y nacionales.

APALBA: MÁS DE TRES DÉCADAS DE IMPULSO CULTURAL

La revista forma parte del proyecto editorial de APALBA, asociación fundada en abril de 1993 por promotores de la literatura y la cultura en Ciudad Obregón.

Desde entonces, la organización ha impulsado la edición, diseño y gestión de esta revista, así como otros proyectos culturales que han fortalecido la presencia de escritores, poetas y artistas plásticos de distintas generaciones.