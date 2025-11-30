Denia Pérez Ruiz inaugura colección 'Infinitos Colores de Luz y Sombra'

La pintora Denia Pérez Ruiz inauguró en la Casa de la Cultura María Félix su nueva colección "Infinitos Colores de Luz y Sombra", una serie de obras al óleo que refleja la madurez técnica y emocional alcanzada a lo largo de décadas de creación artística.

En el acto estuvieron presentes la Diputada Federal Anabel Acosta, el maestro Rosario Corrales, secretario del H. Ayuntamiento de Álamos, y Elizabeth Acosta, directora del recinto, quienes la acompañaron a cortar el listón.

Durante la apertura, la artista destacó que esta colección está inspirada en la luz, la sombra y la fuerza expresiva del color, elementos que utiliza para plasmar emociones, experiencias personales y la interpretación del entorno social que observa en su vida cotidiana.

Explicó que su proceso creativo se basa en la sensibilidad y en una práctica constante que le permite perfeccionar el dominio del óleo, técnica que considera su mayor lenguaje expresivo.

Originaria de Ciudad Obregón y residente de Cócorit, Denia Pérez Ruiz inició su preparación artística en 1984 con su primera clase de óleo impartida por Elsa Nidia Salido en Navojoa.

Desde entonces ha continuado su formación con instructores como Jorge Ocampo Batalla en Cuernavaca; Salvador Barragán en Apatzingán; Eduardo Regil en el Instituto Potosino de Bellas Artes; y Jonatan Olvera en San Luis Potosí.

Además, participó en el XXV Coloquio Internacional de San Luis Potosí y tomó cursos de dibujo humano y talleres en instituciones como el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad de Sonora y centros culturales de Sinaloa.

Su compromiso con la actualización constante ha sido clave para fortalecer una trayectoria que combina disciplina, exploración y sensibilidad artística.

PRESENCIA EN ESPACIOS CULTURALES DEL PAÍS

La artista ha presentado su obra en una amplia variedad de escenarios desde mediados de los años 80, incluyendo exposiciones en Sonora, Morelos, Michoacán, Chihuahua y Sinaloa.

Ha participado en festivales culturales, exposiciones colectivas e individuales, como la reciente muestra presentada anteriormente en La Casona de Cócorit, antecedente de la colección inaugurada en Álamos.

La exposición "Infinitos Colores de Luz y Sombra" permanecerá abierta durante toda la temporada decembrina, ofreciendo a los visitantes una oportunidad para explorar un universo pictórico donde la luz y la sombra se encuentran en permanente diálogo.

La obra de Denia Pérez Ruiz invita a adentrarse en un viaje visual que confirma la fuerza y sensibilidad de una creadora con profundas raíces sonorenses.