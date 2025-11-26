Inauguran Concept Store "Obregón Te Quiero" para emprendedores locales

En medio de un ambiente lleno de entusiasmo y cargado de identidad regional, se inauguró Obregón Te Quiero Concept Store, un proyecto que surge del deseo de honrar el talento, la creatividad y el espíritu emprendedor de Cajeme.

Este nuevo espacio permanente fue diseñado para convertirse en una vitrina viva donde artesanos, productores y creadores locales puedan mostrar con orgullo sus productos y proyectos.

Ubicada estratégicamente en la calle Náinari, casi esquina con 5 de Febrero, muy cerca de la zona hotelera, la Concept Store aspira a ser un punto de encuentro para ciudadanos y visitantes.

Aquí, cualquier persona puede detener el paso, disfrutar de un café y descubrir productos creados en Obregón, piezas que no solo representan trabajo local, sino también historias, raíces y un pedacito del alma de la comunidad.

UN ESPACIO NACIDO DEL AMOR POR OBREGÓN

El corte de listón estuvo encabezado por Nubia Flores, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cajeme y creadora de este concepto, quien destacó la importancia de ofrecer un espacio digno y permanente para los emprendedores de la región.

En su intervención, mencionó que este nuevo lugar ubicado en el corazón de Cajeme busca representar la esencia de la región a través de artesanías, textiles, gastronomía y bebidas locales.

Agradeció a autoridades, emprendedores y al equipo de Obregón Te Quiero por trabajar incansablemente para concretar el sueño, así como a todos quienes apoyaron en gestiones y preparación del espacio.

También participó Fernando Durazo Picos, secretario de Desarrollo Económico de Cajeme, acompañado por invitados especiales que celebraron este esfuerzo como un paso significativo en el fortalecimiento de la economía creativa local.

Después de la inauguración, los asistentes ingresaron a la nueva tienda para conocer la variedad de productos locales, artesanías, alimentos, diseño, arte utilitario y propuestas originales que reflejan el orgullo cajemense.

El recorrido culminó en el área del café, que fungirá como punto ancla del proyecto, un espacio cálido pensado para convivir, crear y disfrutar de la esencia comunitaria que distingue a Obregón.