Gobernador del Distrito 4100 visita a los Clubes Rotarios de Obregón y reconoce su labor de servicio

En un ambiente de fraternidad y compromiso con los valores rotarios, se llevó a cabo la visita oficial del Gobernador del Distrito 4100, Gabriel Rodríguez Zamorano, quien fue recibido por los clubes Rotario Obregón Sur y Rotario Obregón.

La recepción formal estuvo a cargo de los presidentes Manuel Yépiz, del Club Rotario Obregón Sur, y Carlos Garza, del Club Rotario Obregón. El evento fue conducido por Oscar Morales Balmaceda, quien fungió como Maestro de Ceremonias.

La ceremonia dio inicio con los Honores al Lábaro Patrio y la entonación del Himno Nacional Mexicano y el Himno Rotario, reafirmando el espíritu de unidad y servicio que caracteriza a los rotarios.

VELADA SOLEMNE

La mesa de honor estuvo integrada por el Gobernador de Distrito 4100 Gabriel Rodríguez Zamorano, los presidentes de ambos clubes Manuel Yépiz y Carlos Garza, así como por los asistentes del gobernador José Luis Barragán, Laureano Amaro (tesorero distrital) y Sergio Duarte, además de socios distinguidos e invitados especiales.

Durante su mensaje central, el gobernador Rodríguez Zamorano destacó los objetivos distritales, las metas de servicio y la importancia de la colaboración entre los clubes de Obregón, subrayando el compromiso con la comunidad y las causas humanitarias impulsadas por Rotary.

Posteriormente, se realizó la toma de protesta del nuevo socio del Club Rotario Obregón Sur, Juan Francisco Jiménez, ceremonia encabezada por el gobernador de distrito.

RECONOCIMIENTOS A SOCIOS DESTACADOS

Antes de la clausura, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a socios distinguidos.

El Club Rotario Obregón reconoció al 100% de sus socios con el distintivo “Polio Plus”, en apoyo a la campaña global para la erradicación de la polio.

Por su parte, el Club Rotario Obregón Sur entregó los reconocimientos “Paul Harris” a sus socios destacados por su contribución y liderazgo rotario.

El acto concluyó con el mensaje de clausura del presidente del Club Rotario Obregón Sur, Manuel Yépiz, seguido del tradicional toque de campana y un convivio rotario, donde los asistentes compartieron experiencias y reafirmaron su compromiso con el servicio a la comunidad.