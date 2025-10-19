Amigas de la infancia se reúnen para celebrar el cumpleaños de Mazú Campoy

En un ambiente lleno de alegría y recuerdos, la señora Mazú Campoy de Camou celebró su cumpleaños número 79 acompañada del cariño de sus amigas de la infancia, quienes se reunieron en la ciudad de los portales para conmemorar esta fecha tan especial.

FESTEJO LLENO DE HISTORIA Y AMISTAD

La celebración se prolongó durante varios días con un programa de actividades que permitió a las asistentes disfrutar de la belleza de Álamos, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de Sonora.

El encuentro culminó con una misa de acción de gracias en la Parroquia de la Purísima Concepción, un templo barroco del siglo XVIII considerado símbolo de la historia y prosperidad de la región.

COMIDA Y EMOTIVO REENCUENTRO

Después de la ceremonia religiosa, se llevó a cabo una comida de convivencia, donde las amigas entregaron un obsequio representativo a la cumpleañera y compartieron una tarde llena de anécdotas y emociones.

Entre las asistentes destacaron Guadalupe Corona, Ana Quijada, Artemisa Buelna, Evangelina Ley, Mary Sainz, Gloria Contreras, Esperanza Aguirre y Ximena Cevilla, quienes viajaron desde diferentes partes del país para acompañarla.

ACOMPAÑADA POR SU FAMILIA

La cumpleañera contó además con la presencia especial de su hija Ana Mazú Camou Campoy, quien viajó para acompañar a su madre en tan emotiva ocasión, así como con las felicitaciones de su esposo Hugo Camou Rodríguez, quien se unió a los buenos deseos por un nuevo año de vida.

El emotivo reencuentro entre amigas de toda la vida dejó momentos inolvidables que reflejaron la importancia de la amistad y la gratitud por compartir la vida.