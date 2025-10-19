  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 19 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sociales

Amigas de la infancia se reúnen para celebrar el cumpleaños de Mazú Campoy

La señora Mazú Campoy celebra su cumpleaños número 79 en compañía de sus amigas de la infancia en Álamos Sonora

Oct. 19, 2025
Amigas de la infancia se reúnen para celebrar el cumpleaños de Mazú Campoy

En un ambiente lleno de alegría y recuerdos, la señora Mazú Campoy de Camou celebró su cumpleaños número 79 acompañada del cariño de sus amigas de la infancia, quienes se reunieron en la ciudad de los portales para conmemorar esta fecha tan especial.

FESTEJO LLENO DE HISTORIA Y AMISTAD

La celebración se prolongó durante varios días con un programa de actividades que permitió a las asistentes disfrutar de la belleza de Álamos, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de Sonora.

El encuentro culminó con una misa de acción de gracias en la Parroquia de la Purísima Concepción, un templo barroco del siglo XVIII considerado símbolo de la historia y prosperidad de la región.

imagen-cuerpo

COMIDA Y EMOTIVO REENCUENTRO

Después de la ceremonia religiosa, se llevó a cabo una comida de convivencia, donde las amigas entregaron un obsequio representativo a la cumpleañera y compartieron una tarde llena de anécdotas y emociones.

Entre las asistentes destacaron Guadalupe Corona, Ana Quijada, Artemisa Buelna, Evangelina Ley, Mary Sainz, Gloria Contreras, Esperanza Aguirre y Ximena Cevilla, quienes viajaron desde diferentes partes del país para acompañarla.

imagen-cuerpo

ACOMPAÑADA POR SU FAMILIA

La cumpleañera contó además con la presencia especial de su hija Ana Mazú Camou Campoy, quien viajó para acompañar a su madre en tan emotiva ocasión, así como con las felicitaciones de su esposo Hugo Camou Rodríguez, quien se unió a los buenos deseos por un nuevo año de vida.

El emotivo reencuentro entre amigas de toda la vida dejó momentos inolvidables que reflejaron la importancia de la amistad y la gratitud por compartir la vida.

imagen-cuerpo
Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

Contenido Relacionado
"Sinfonía de Mar, Viento y Sal" se exhibe en Empalme
Sociales

"Sinfonía de Mar, Viento y Sal" se exhibe en Empalme

Octubre 17, 2025

El alcalde Luis Fuentes Aguilar inauguró la exposición pictórica colectiva "como parte del festival "Hilario Sánchez Rubio" 2025

Rendichicas presenta a La Rendi como su nueva voz y espíritu
Sociales

Rendichicas presenta a La Rendi como su nueva voz y espíritu

Octubre 16, 2025

La Rendi personifica el esfuerzo y valentía de las mujeres en Rendichicas

Tercera edición del Beer Fest en Ciudad Obregón promete noche de rck, cerveza artesanal y gastronomía
Sociales

Tercera edición del Beer Fest en Ciudad Obregón promete noche de rck, cerveza artesanal y gastronomía

Octubre 08, 2025

El Beer Fest regresa a Ciudad Obregón con concierto de rock, cervezas artesanales y propuesta gastronómica diversa