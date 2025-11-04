Laboratorio Ramos celebra 86 años de trayectoria con cena de gala

El Laboratorio Ramos conmemoró 86 años de trayectoria con una elegante cena de gala en el Salón Arcángeles. Durante el evento, encabezado por el químico Alfonso Ramos Salazar, se recordaron los orígenes de la Institución y se presentaron ponencias sobre la historia de la medicina en Cajeme.

La velada reunió a familiares, colegas y amigos de toda una vida profesional. El químico Alfonso Ramos Salazar, director general, expresó su agradecimiento a los asistentes y recordó la profunda amistad y los lazos de colaboración que se han mantenido a lo largo de las décadas.

En su discurso de bienvenida, Ramos destacó la importancia de la vocación médica y el compromiso con la comunidad, valores que han guiado la labor del laboratorio desde sus inicios.

LOS ORÍGENES DEL LABORATORIO RAMOS

Durante su intervención, el químico ofreció una emotiva reseña de los orígenes del Laboratorio Ramos, fundado por su abuelo, el doctor Rafael Ramos, originario de Campeche y egresado de la Universidad de Illinois, Chicago, en 1917.

Tras ejercer como médico en Empalme, Sonora, donde trabajó con el consorcio ferroviario, llegó a Ciudad Obregón en 1939 y estableció un pequeño sanatorio con consultorio, laboratorio y equipo de rayos X, que con el tiempo se consolidó como uno de los primeros espacios de atención médica integral en la región.

En 1956, los padres del actual director, egresados del Instituto Politécnico Nacional, continuaron el legado familiar modernizando los servicios de análisis clínicos con nueva tecnología y mayor capacidad operativa.

Ya en el año 2000 se inauguró la sede de la calle Sinaloa, dotada de equipos analíticos automatizados y sistemas computarizados que marcaron una nueva etapa para la Institución.

En 2010 se integró la doctora Victoria Ramos para dirigir la plaza de Hermosillo y, en 2022, se incorporó la cuarta generación con el doctor Alfonso Ramos hijo como patólogo clínico y director médico, y con Antonio Ramos Coronado como coordinador de proyectos.

EL EQUIPO QUE DA VIDA A LA INSTITUCIÓN

Actualmente, Laboratorio Ramos está integrado por un equipo profesional conformado por:

· Químico Alfonso Ramos Salazar, director general

· Margarita Ramos Salazar, gerente de laboratorio

· Pedro Ramos Salazar, gerente técnico de patología

· Doctora Victoria Ramos, gerente técnico

· Doctor Alfonso Ramos Coronado, director médico

· Antonio Ramos Coronado, coordinador de proyectos

· Enrique Ramos Coronado, director adjunto

· Rubén Ramos Coronado, gerente técnico de inocuidad alimentaria

· Margarita Quiñónez Ramos, analista

· Doctores Rafael Ramos Cota, Arturo Ramos Pablos y Rafael Ramos Delgado, médicos radiólogos

Como parte del programa conmemorativo, se presentaron dos ponencias dedicadas a la historia de la medicina en Ciudad Obregón. El doctor Juan Noriega López ofreció un recorrido histórico desde el surgimiento del Municipio en 1928 hasta la consolidación del Sistema Hospitalario Regional.

Señaló que los primeros médicos arribaron a la región alrededor de 1930 y que, en 1937, con la creación de la Secretaría de Asistencia Pública, se establecieron las primeras Casas de Salud, ubicadas en las calles Guerrero y 5 de Febrero.

Mencionó además que en los años 40 se crearon el Sanatorio Montes de Oca y el Sanatorio Ramos, este último fundado por el doctor Rafael Ramos, donde se ofrecían servicios de cirugía, laboratorio clínico y rayos X durante más de cinco décadas.

Por su parte, el doctor Arturo Segura Gortáres compartió su experiencia profesional y relató la evolución de los hospitales en Cajeme, desde el antiguo Hospital Municipal fundado en 1945 hasta la apertura del Hospital General de Ciudad Obregón en 1985.

Recordó que este último transformó la atención médica al brindar servicios a personas sin seguridad social y consolidarse como un centro de referencia regional.

86 AÑOS DE COMPROMISO CON LA SALUD

La celebración concluyó con un reconocimiento a la trayectoria de la familia Ramos, cuyo legado ha trascendido generaciones impulsando la ciencia médica en el Valle del Yaqui.

En sus 86 años de existencia, Laboratorio Ramos se ha consolidado como una Institución símbolo de innovación, ética y servicio, preservando el espíritu pionero del doctor Rafael Ramos y reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad sonorense.