Presenta Axel López libro "Las ciudades son personas"

En un ambiente íntimo y emotivo, el joven escritor Axel López presentó su segundo libro titulado "Las ciudades son personas", un poemario que entrelaza amor, despedidas y recuerdos.

El evento se llevó a cabo en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, donde López cursa actualmente el quinto semestre de preparatoria.

Durante el evento estuvieron presentes familiares, amigos, docentes y compañeros de estudio, quienes celebraron junto al autor la publicación de esta nueva obra escrita en colaboración con la autora Arlen Navarro.

UN MAPA DE AMORES Y CIUDADES

El poemario, explicó López, se desarrolla en cuatro ciudades: Sevilla, Santa Bárbara, San Diego y Ciudad de México, cada una representando un tipo distinto de amor.

"La primera ciudad es el primer amor, el más dulce; la segunda, el amor prohibido; la tercera habla del deseo, y la última, de ese amor verdadero donde finalmente te encuentras", detalló el joven autor.

"Las ciudades son personas. Y el amor es un viaje entre ellas. Algunas son efímeros paisajes de ensueño, otras dejan cicatrices en sus calles, y algunas solo existen en la piel. Este poemario es un mapa de amores, despedidas y recuerdos imposibles de olvidar", se lee en la contraportada

López relató que comenzó a escribir esta obra cuando cursaba el tercer año de secundaria, y que desde entonces ha pulido cada texto con dedicación.

"Escribo cuando me nace, cuando me llega una palabra. No tengo a una persona especial, pero el libro está dedicado a Santa Bárbara y Ciudad de México", compartió.

TALENTO MULTIFACÉTICO

La presentadora del evento destacó la versatilidad de Axel López, quien descubrió su pasión por la escritura a los 13 años. Su primer libro, "Desde que te vi", marcó su debut literario. Además, ha destacado como actor y director teatral, siendo finalista nacional con la obra

"La gran subasta" y participando en montajes como Mamma Mia y Beetlejuice. Actualmente colabora con la compañía Sinergia Teatro, donde continúa consolidando su trayectoria artística.

Sus padres, Rafael López y Zulema Ibarra, acompañaron orgullosos la presentación, testigos de cómo su hijo ve materializado su sueño de escritor. El poemario "Las ciudades son personas" ya está disponible en formato físico y en la plataforma Amazon.