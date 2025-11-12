  • 24° C
Sociales

Presenta Axel López libro "Las ciudades son personas"

El joven escritor explora el amor a través de cuatro ciudades que simbolizan distintas etapas emocionales en su nuevo lanzamiento

Nov. 12, 2025
En un ambiente íntimo y emotivo, el joven escritor Axel López presentó su segundo libro titulado "Las ciudades son personas", un poemario que entrelaza amor, despedidas y recuerdos.

El evento se llevó a cabo en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, donde López cursa actualmente el quinto semestre de preparatoria.

Durante el evento estuvieron presentes familiares, amigos, docentes y compañeros de estudio, quienes celebraron junto al autor la publicación de esta nueva obra escrita en colaboración con la autora Arlen Navarro.

UN MAPA DE AMORES Y CIUDADES

El poemario, explicó López, se desarrolla en cuatro ciudades: Sevilla, Santa Bárbara, San Diego y Ciudad de México, cada una representando un tipo distinto de amor.

"La primera ciudad es el primer amor, el más dulce; la segunda, el amor prohibido; la tercera habla del deseo, y la última, de ese amor verdadero donde finalmente te encuentras", detalló el joven autor.

 "Las ciudades son personas. Y el amor es un viaje entre ellas. Algunas son efímeros paisajes de ensueño, otras dejan cicatrices en sus calles, y algunas solo existen en la piel. Este poemario es un mapa de amores, despedidas y recuerdos imposibles de olvidar", se lee en la contraportada

López relató que comenzó a escribir esta obra cuando cursaba el tercer año de secundaria, y que desde entonces ha pulido cada texto con dedicación.

"Escribo cuando me nace, cuando me llega una palabra. No tengo a una persona especial, pero el libro está dedicado a Santa Bárbara y Ciudad de México", compartió.

TALENTO MULTIFACÉTICO

La presentadora del evento destacó la versatilidad de Axel López, quien descubrió su pasión por la escritura a los 13 años. Su primer libro, "Desde que te vi", marcó su debut literario. Además, ha destacado como actor y director teatral, siendo finalista nacional con la obra

"La gran subasta" y participando en montajes como Mamma Mia y Beetlejuice. Actualmente colabora con la compañía Sinergia Teatro, donde continúa consolidando su trayectoria artística.

Sus padres, Rafael López y Zulema Ibarra, acompañaron orgullosos la presentación, testigos de cómo su hijo ve materializado su sueño de escritor. El poemario "Las ciudades son personas" ya está disponible en formato físico y en la plataforma Amazon.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

